Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 27 июля в Кыргызстане скончались 14 пациентов с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 275 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Также по данным штаба, что за сутки COVID-19 подтвердился у 969 человек.
- Бишкек — 11;
- Ош — 6;
- Чуйская область — 86;
- Ошская область — 22;
- Таласская область — 18;
- Нарынская область — 20;
- Иссык-Кульская область — 59;
- Джалал-Абадская область — 88;
- Баткенская область — 59.
По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 159 089 случаев заражения коронавирусом.
С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 1 616 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 138 316 пациентов.
Среди медработников выявили 24 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 378 медработников, из которых выздоровели всего 5 685 медиков.