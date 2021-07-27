Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 27 июля в Кыргызстане скончались 14 пациентов с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 275 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также по данным штаба, что за сутки COVID-19 подтвердился у 969 человек.

Бишкек — 11;

Ош — 6;

Чуйская область — 86;

Ошская область — 22;

Таласская область — 18;

Нарынская область — 20;

Иссык-Кульская область — 59;

Джалал-Абадская область — 88;

Баткенская область — 59.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 159 089 случаев заражения коронавирусом.

С выздоровлением из больниц и стационаров за сутки выписали 1 616 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 138 316 пациентов.

Среди медработников выявили 24 новых случая заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 378 медработников, из которых выздоровели всего 5 685 медиков.