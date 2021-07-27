В ГУОБДД Джалал-Абадской области сообщили, что 26 июля примерно в 6:00 на 217-м километре автодороги Бишкек — Ош произошла авария. В результате аварии пострадали 4 человека, в том числе вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев и певица Самара Каримова.

Авария, фото: КНИА «Кабар» Жамалбек Ырсалиев и Самара Каримова

По данным милиции, всех пострадавших госпитализировали в Токтогульскую районную больницу с различными травмами, а певица находится в реанимации.

«АКИпресс», ссылаясь на собственные источники сообщило, что состояние Каримовой удовлетворительное и её вместе с мужем переведут в больницу в Оше. Вице-мэр Бишкека Ырсалиев, по данным журналистов, получил, незначительные травмы.

По предварительным данным, муж певицы уснул за рулём и врезался в бетонное ограждение.