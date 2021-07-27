На пресс-конференции 27 июля и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов рассказал о том, как муниципалитет намерен бороться с засухой в столице. Ранее из-за маловодья в Чуйской области город практически остался без поливной воды на несколько недель

Про систему капельного орошения и вырубку деревьев

По словам Кудайбергенова, мэрия установит систему капельного орошения в городе.

Он отметил, что ирригационную систему столицы построили в СССР и до сих пор город «поливают дедовским методом». По его словам, уже запущен пилотный проект по внедрению капельного орошения.

«Будем строить капельное орошение, без этого нам никак не обойтись. Это самая современная технология на сегодня, она позволяет сократить потребление воды на 80% по сравнению с другими системами полива. Мы не знаем каким будет следующий год и ждать погоду от природы. Пилотный проект уже идёт на некоторых участках города», — сказал он.

Чиновник отметил, что из-за маловодья в городе засохли газоны на некоторых участках, а в нескольких парках засохли сотни деревьев.

«2 месяца у нас была сильная проблема с водой. Мы не получали ни куба воды ни по реке Аламедин, ни по Ала-Арче. Сегодня, последние десять дней, слава богу, нам воду дали. Мы обильно поливаем наши парки. Есть проблемы, где там засохли наши газоны и надо говорить, честно и деревья, которые в этом году посадили в парках — около 200-300 саженцев. Осенью мы будем обратно восстанавливать», — рассказал Кудайбергенов.

Кроме того, по словам и.о. мэра, муниципалитет вырубает деревья из-за того, что они так делают санобработку. Также по его словам, мэрия убирает деревья, которые мешают горожанам.

«Убираем те деревья, которые мешают нашим горожанам: на автостоянках, где дети играют, в парках, где отдыхают люди. Просто так деревья не вырубаются», — сказал он.

Про новые скважины и ремонт арычных систем

Кроме того по словам и.о. мэра, для обеспечения полноценного полива города пробурят четыре новые скважины*.

*По словам замдиректора «Бишкекзеленхоза» Айгуль Наватовой, у муниципальной службы в распоряжении имеется 20 скважин, из которых берут воду для полива.

«По двум скважинам на пересечении улиц Ахунбаева — Ашар и Ахунбаева — Кок-Жангак уже завершена проектно-сметная документация, в процессе подготовка документов еще для двух скважин на пересечении улиц Профсоюзной — Каракумской и Абдрахманова — Туголбай Ата», — отметил он.

Также, по его словам, на 35 улицах города ведется работа по восстановлению арычной системы полива.

Засуха в Кыргызстане

С наступлением аномальной жары в Центральной Азии и маловодья на засуху начали жаловаться фермеры Кыргызстана и Казахстана. Наиболее остро проблема в Кыргызстане стоит в Чуйской области.

По данным фермеров из этой области, к началу июня из 100 тысяч засеянных гектаров уже высохли около 6 тысяч. По прогнозам минсельхоза, в этом году ожидается сокращение до 25% урожая по всем видам культур.

Эксперты предполагают, что засуха и потеря урожая приведёт к банкротству местных кооперативов и хозяйств и неизбежному повышению цен на основные продукты питания.

По словам замдиректора «Бишкекзеленхоза» Айгуль Наватовой, в основном вода в Бишкек поступает из реки Аламедин, но из-за маловодья в столице были проблемы с водой для полива.

«На город нам подается только 400 литров в секунду из реки Аламедин. Хотя по договору с Аламединским РУВХ мы должны получать в десять раз больше – 4 кубических метра в секунду. Получаемого объема почти ни на что не хватает. Через канал Киргизия получаем воду раз в десять дней по 2-3 куба в секунду в ночное время», — говорила Наватова 25 июня.

По её мнению, главный поставщик воды в столицу — Аламудунское районное управление водного хозяйства (РУВХ) — не выполняет свои обязательства по обеспечению водой столицы.

«Как нам объяснили причина в климатических условиях. Сейчас воды мало в реках из–за того, что не столь интенсивно тают ледники. Высоко в горах еще лежит снег», — пояснила Наватова.

Из-за этого восполнять недостаток поливной воды приходилось за счет специальных скважин и автополива с помощью водовозов.

Но спасти парки от засухи так и не удалось. 24 июля ИА «Апрель» опубликовало фотографии с парка Ынтымак, который открыли 2019 году. По данным журналистов, из-за отсутствия поливной воды там засохли саженцы и пожелтел газон.

Высохшие дерево в парке Ынтымак, фото: «Апрель»

«Спасти их не смогла даже вполне приличная система орошения, — повсеместно установленные оросительные фонтанчики бездействовали из-за отсутствия воды.

Сейчас подачу воды возобновили, но спасти сгоревшие саженцы вряд ли удастся. Кстати, каждый из них обошелся бюджету в несколько тысяч сомов. А некоторые деревца за свой счет покупали и высаживали сами горожане», — написал «Апрель».