Фермеры в Чуйской области обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой решить проблему с нехваткой поливной воды. Об этом пишет ИА 24.kg со ссылкой на сельхозпроизводителей.

По данным журналистов, фермеры собрались 27 июля возле Ат-Башинского канала в Джаны-Джерском айыльном аймаке.

«Приехало руководство Госагентства водных ресурсов. Мы сделали обращение к президенту. Надеемся, он повлияет на ситуацию», — рассказал один из фермеров информагентству.

По словам фермера, днём ранее они обратились к акиму района и вода в Ат-Башинском канале начала понемногу прибавляться.

«Но этого объема хватит только на один айыльный округ, а у нас их три. Воды очень мало, только сегодня начала наполняться», — отметил фермер.

Засуха в Кыргызстане

С наступлением аномальной жары в Центральной Азии и маловодья на засуху начали жаловаться фермеры Кыргызстана и Казахстана. Наиболее остро проблема в Кыргызстане стоит в Чуйской области.

По данным фермеров из этой области, к началу июня из 100 тысяч засеянных гектаров уже высохли около 6 тысяч. По прогнозам Минсельхоза, в этом году ожидается сокращение до 25% урожая по всем видам культур.

Эксперты предполагают, что засуха и потеря урожая приведёт к банкротству местных кооперативов и хозяйств и неизбежному повышению цен на основные продукты питания.

В начале июня, чтобы обратить внимание на проблему засухи около 300 фермеров Чуйской области вышли на митинг. Они заявили, что засуха и проблема полива полей приведет к убытками и проблемам с продовольствием в Бишкеке.

В Чуйской области ввели режим ЧС из-за маловодья до улучшения ситуации. МЧС же практически ежедневно выезжает на тушение пожаров — горят поля, сухотравье, камыши, и уже собранные кормовые травы на территории сельских хозяйств.

Есть нехватка воды и на юге Кыргызстана. В связи с этим цены в цены на кормовые травы выросли почти в два раза в сравнении с прошлым годом.

Из-за этого кабмин для стабилизации внутреннего рынка аннулировал НДС для импорта пшеницы, кроме этого от уплаты НДС освободили импортёров корма для скота до конца этого года.

С 1 июля до 31 августа текущего года также обнулен НДС на сахар-песок и растительное масло, до 31 декабря — на лошадей, крупный рогатый скот, свиней, овец и коз, а также птицу. Облегченный порядок импорта касается продуктов, ввозимых из стран ЕАЭС.

Также для обеспечения продовольственной безопасности кабмин ввёл полный запрет на вывоз на вывоз корма: сена, комбикорма, кукурузы, ячменя.

«Принято решение освободить от НДС ввозимый в страну сахар, растительное масло и мясо. Мы понимаем, что в бюджет не поступит около 200 миллионов сомов. Но нам нужно обеспечить граждан продуктами питания. Думаю, это решение принесет изменения в лучшую сторону», — отметил глава кабмина Улукбек Марипов 24 июня.

По словам и.о. главного специалиста отдела продовольственной безопасности Минсельхоза Улана Шаменалиева кабмин также разработал антикризисный план, который состоит из 90 пунктов.

«Основной акцент направлен на решение проблем с нехваткой воды. Поручено восстановить функционирование арычной, скважинной систем, внедренных еще в годы СССР. Уже выделены средства на строительство Чуйского обводного канала, с сентября должны начаться работы», — сказал он в интервью «Азаттыку».