Бывшему премьер-министру Омурбеку Бабанову не могут поставить диагноз в Кыргызстане и поэтому ему надо ехать за границу. Об этом пишет «Азаттык» со ссылкой на адвоката политика Амантур Абдырахманов.

По словам адвоката, в ближайшие дни Бабанов отправится за границу на обследование, после чего будет принято решение о месте его дальнейшего лечения.

«Он пока не вылетел за границу, но готовится к лечению. Здесь ему не могут поставить диагноз, поэтому ему нужно лететь за границу», — сказал адвокат.

27 июля Первомайский райсуд Бишкека изменил меру пресечения Бабанову и разрешил ему вылететь за границу. По данным ГКНБ, такое решения приняли в связи с ухудшением здоровья политика.

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Бабанова задержали 31 мая по подозрению в коррупции при реализации проекта «Кумтор». Его водворили в СИЗО ГКНБ. Сам Бабанов назвал своё задержание «полным беспределом», а обвинения «чушью».

В ГКНБ 27 июля отметили, что следствие по делу о коррупции на «Кумторе» продолжится.