Бишкекский городской суд 27 июля отменил решение Свердловского райсуда о прекращении уголовного дела по факту смерти в исправительной колонии правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Также координатор правозащитного движения «Бир Дуйно Кыргызстан» Аида Байжуманова отметила, что юристы продолжат добиваться полного расследования смерти Аскарова.

«Теперь дело будет пересмотрено в Свердловском районном суде. Мы полностью поддерживаем решение городского суда. “Бир Дуйно Кыргызстан” и юристы продолжат борьбу за качественное и полное расследование смерти Азимжана Аскарова», — сказала она.

Ранее правозащитный центр «Бир Дуйно» обратился к президенту Садыру Жапарову в связи с годовщиной июньских событий на юге Кыргызстана в 2010 году. Они назвали конфликтом интересов, то что расследование смерти Аскарова проводит ГСИН и отметили, что в ведомстве отказались от проведения повторной независимой, комиссионной экспертизы.

Азимжан Аскаров был осужден по нескольким статьям в деле Ошских событий 2010 года и приговорен к пожизненному заключению. Он скончался 25 июля 2020 года в исправительной колонии №47 в Бишкеке. В ГСИН заявили, что он умер от пневмонии.

По факту смерти правозащитника было начато досудебное расследование. Однако позже следователь ГСИН прекратил дело за отсутствием состава преступления.

«Бир Дуйно» и адвокаты Айдар Сыдыков и Бакытбек Автандил уулу подали апелляцию в Свердловский районный суд, утверждая, что решение следователя было незаконным. Однако 1 июня райсуд также принял решение о прекращении расследования — срок подачи апелляции адвокатов истек. Затем правозащитники оспорили это решение в Бишкексом горсуде.

Кто такой Аскаров?

Азимжан Аскаров — один из самых известных правозащитников Кыргызстана — провел в заключении последние 10 лет своей жизни. Аскарова задержали 15 июня 2010 года во время межэтнического конфликта на юге Кыргызстана.

Его обвинили в «организации массовых беспорядков», «разжигании межнациональной розни» и «соучастии в убийстве милиционера». Затем 15 сентября 2010 года суд приговорил Аскарова к пожизненному заключению, но он не признал своей вины.

25 июля 2020 года стало известно о смерти Аскарова в заключении. Смерть правозащитника подтвердили его коллега, правозащитница Толекан Исмаилова, а также адвокат Валерьян Вахитов.

Аскарову было 69 лет и в последние дни перед смертью его здоровье значительно ухудшилось. Причиной смерти Аскарова стала острая дыхательная недостаточность, которая развилась на фоне двусторонней тотальной пневмонии.

Хотя адвокат требовал госпитализации правозащитника, власти ограничились лишь тем, что предложили перевести Аскарова в колонию №47, в которой находится центральная больница Госслужбы исполнения наказаний. По данным же ГСИН, Аскаров сам отказывался от госпитализации.

В деле Азимжана Аскарова имелся ряд противоречий — приговоры правозащитнику выносили, в основном, только на показаниях милиционеров. Кроме этого, комитет ООН по правам человека признал, что Аскарова пытали, а судебное разбирательство в отношении правозащитника было несправедливым.

Правозащитники связывали гонения против Аскарова с тем, что он занимался расследованиями пыток со стороны милиции.

В 2016 году Комитет ООН потребовал, чтобы власти Кыргызстана аннулировали приговор в отношении Аскарова и выпустили его из-под стражи, однако этого не произошло.