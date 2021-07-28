Партия «Биздин Кыргызстан», которую отстранили от выборов в Ошский горкенеш, обжалует решение ЦИК в Верховном суде.

Об этом кандидаты партии заявили на пресс-конференции 27 июля.

26 июля на заседании члены ЦИК дисквалифицировали партию «Биздин Кыргызстан», так как кандидаты от партии подозревались в подкупе голосов.

Лидер партии Медербек Абдыманапов, заявил, что ЦИК не смогла «предоставить конкретные убедительные доказательства», когда решила устранить «Биздин Кыргызстан».

По словам Абдыманапова, милиция Оша прекратила пять уголовных дел против агитаторов «Биздин Кыргызстан», но два дела были переданы в суд «без оснований».

«Несмотря на это ЦИК приняла такое решение. Мы считаем, что это обесценивание наших избирателей, участников выборов, жителей Оша, которые проголосовали за нас в количестве 21 500 человек», — сказал Медербек Абдыманапов.

* Партия «Биздин Кыргызстан» набрала 32% голосов, это давало возможность партии стать обладателями 15 мандатов.

Представители «Биздин Кыргызстан» назвали отстранение партии от выборов «политическим заказом»

На встрече начальник следственной службы ГОВД Оша Алмаз Кадыров заявил, что было три случая подкупа голосов от «Биздин Кыргызстан». Однако представитель партии «Биздин Кыргызстан» заявил, что они признают только один факт, а остальные к ним не относятся.

Медербек Абдыманапов также заявил, что утверждения о связях партии «Наш Кыргызстан» с бывшим заместителем председателя таможни Райымбеком Матраимовым не соответствуют действительности.

«[Эта партия] не имеет ничего общего с бывшим таможенником. Это новая партия. Все члены этой партии жили и росли в Оше. Мы можем дать 100% гарантию, мы тут ни при чем. Если вы внимательно посмотрите на тех, кто говорит, что партия имеет какое-то отношение к нему, то 80 процентов из них — это фейк аккаунты», — сказал Абдыманапов.

*Партия была основана депутатом Айбеком Осмоновым, который также был учредителем партий «Мекеним Кыргызстан» и «Ыйман Нуру». Позже «Мекеним Кыргызстан» стали связывать с Матраимовым. Осмонов был вынужден покинуть ряды партии «Ыйман Нуру» — а члены его партии рассказывали о давлении со стороны клана Матраимовых.

По словам Абдыманапова, основатель партии «Биздин Кыргызстан» Айбек Осмонов и Матраимовы были партнерами по бизнесу, но не были партнерами в политике.

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