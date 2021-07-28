Депутат Дастан Бекешев в своем телеграм-канале сообщил, что 28 июля скандальный законопроект депутатки Гульшат Асылбаевой «О защите от ложной и недостоверной информации» принят парламентом.

«За» принятие законопроекта проголосовали 97 депутатов, всего пятеро были «против». Для вступления закона в силу его должен подписать президент.

Законопроект прописывает деанонимизацию пользователей интернета, а также блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована ложная информация.

Протокол голосования по законопроекту. Фото: Депутат Дастан Бекешев.

Депутаты приняли скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации» на следующий день после того, как съездили на неформальную встречу в Госрезиденцию с президентом Садыром Жапаровым.

«Чаепитие прошло не безрезультатно, коллег моих уговорили», — прокомментировал Бекешев действия своих коллег. Сам Бекешев на встречу не поехал.

Депутат Жанар Акаев, который также не был на встрече и проголосовал против законопроекта, назвал поездку депутатов на прием к Жапарову «государственной коррупцией».

«Завтра депутаты собираются принимать закон президента о выборах, а сегодня вместе ужинают. Как это понимать? Я встречался вчера с главой государства и сказал, что не приду на прием. На мероприятие, как оказалось, приглашали артистов, резали лошадь. За чей счет банкет?» — возмутился Акаев.

Стоит отметить, что в повестке дня рассмотрение проекта закона не значилось. А 30 июня депутаты проголосовали против законопроекта, то есть отклонили его. По регламенту, депутаты не имели права проводить переголосование по этому документу.

Однако ближе к вечеру 28 июля ряд депутатов выдвинули предложение провести переголосование по законопроекту. В их числе была инициаторка документа Гульшат Асылбаева. По их словам, при голосовании 30 июня были нарушены права некоторых нардепов.

«Регламент позволяет поставить на переголосование. […] Говорить, что законопроект был отклонен — неправильно. Мы уже приняли его в трех чтениях, он был отправлен на подпись президенту [президент вернул его на доработку]. Мы обсуждали только согласованный вариант и сейчас мы будем рассматривать этот вариант. Если согласованный вариант не пройдет во второй раз, то принимается первоначальная редакция, принятая Жогорку Кенешем в трех чтениях до возражения президента», — сказала Асылбаева.

Депутат Дастан Бекешев отметил, что никакого нарушения регламента в тот день не было. «Не надо так, если сказал президент, то сразу начинаете говорить, что не поняли и неправильно проголосовали. Вы же взрослые люди. Проект был отклонен. По регламенту, через 6 месяцев новый созыв придет и рассмотрит», — сказал он.

Депутатов попросили переголосовать по этому законопроекту еще в день его отклонения — тогда Бекешев сообщил, что к парламентариям с этой просьбой подходил представитель администрации президента. Но тогда они не стали этого делать.

Предыстория законопроекта

Проект закона «О защите от ложной и недостоверной информации» — это переработанный вариант скандального проекта «О манипулировании информацией». Документ почти год назад отправил на доработку с возражениями тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.

Инициаторки законопроекта — депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Но его стали ассоциировать больше с Асылбаевой — она активно защищала законопроект, а пользователей, критиковавших его, называла «фейками и троллями».

После того, как президент вернул законопроект на доработку о нём долгое время не упоминали, но 31 мая в парламенте создали группу для выработки согласованного варианта.

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Что предлагает законопроект?

В законопроекте прописано создание некой Единой системы идентификации, куда будут вносить всех пользователи сайтов и соцсетей Кыргызстана. В документе не указывается, какой госорган будет создавать такую базу, кто оснастит и профинансирует ее работу.

Также некий «уполномоченный госорган» должен провести идентификацию всех анонимных пользователей через интернет-провайдеры, владельцев сайта и страниц сайта. Этот же «уполномоченный госорган» будет принимать обращения граждан или юрлиц, в отношении которых опубликована и (или) распространена ложная, недостоверная информация.

В проекте закона также указана норма, согласно которой, «уполномоченный госорган» сможет блокировать любой интернет-сайт еще до решения суда.