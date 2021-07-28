Председательница Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова 28 июля на заседании Жогорку Кенеша сообщила, что парламентские выборы могут отложить до конца ноября.

По её словам, согласно действующей Конституции, выборы должны состояться в первое воскресенье октября. Однако она отметила, что если депутаты внесут серьезные поправки в закон о выборах, ЦИК понадобится больше времени «по техническим причинам».

В марте президент Садыр Жапаров заявил, что парламентские выборы могут пройти в Кыргызстане в октябре 2021 года. При этом, согласно Конституционному закону, который принял парламент 22 октября 2020 года, выборы в Жогорку Кенеш должны быть «объявлены в соответствии с законодательством Кыргызстана, но не позднее 1 июня 2021 года».

Парламентские выборы 2020

Октябрьские выборы VII созыва парламента прошли со множеством грубых нарушений. По всей стране наблюдался массовый подвоз избирателей, подкуп голосов, применение админресурса, массовая регистрация по форме №2.

Наблюдатели «Клоопа» фиксировали тысячи нарушений на избирательных участках.

По итогам, которые огласила ЦИК, в Жогорку Кенеш седьмого созыва проходили партии, приближенные к действующей власти — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

В эту же ночь кыргызстанцы вышли на митинги, так как были недовольны результатами выборов. Тогда произошли столкновения между митингующими и правоохранителями, в результате чего был захвачен Белый дом.

Во время беспорядков митингующие освободили из под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-премьер-министра Сапара Исакова и экс-депутата Садыра Жапарова.

Позже Жапаров провозгласил себя премьер-министром, а ряд депутатов поддержали его. Однако с этим решением были не согласны активисты и другие депутаты, заявляя, что назначение Жапарова было нелегитимным.

10 октября депутаты шестого созыва все же избрали Жапарова на пост премьер-министра, собрав кворум для легитимности назначения.

После вступления в должность премьера Жапаров заявил, что будет требовать отставки президента Сооронбая Жээнбекова. Уже 16 октября Жапаров стал и.о. президента страны, так как Жээнбеков ушел в отставку, а спикер парламента Канат Исаев отказался от этих полномочий.

Затем Жапаров инициировал референдум по форме правления и досрочные выборы президента, на которых и одержал победу. Вместе с этим избиратели в тот день проголосовали за президентскую форму правления.