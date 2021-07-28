Депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев назвал прием президента «государственной коррупцией». Об этом сообщило издание Kaktus.media.

«Завтра депутаты собираются принимать закон президента о выборах, а сегодня вместе ужинают. Как это понимать? Я встречался вчера с главой государства и сказал, что не приду на прием. На мероприятие, как оказалось, приглашали артистов, резали лошадь. За чей счет банкет?» — сказал Акаев.

В пресс-службе администрации президента «Клоопу» на этот вопрос не ответили.

По словам Акаева, таких мероприятий раньше никогда не было. Единственный раз был прием от имени Алмазбека Атамбаева по случаю его дня рождения.

По данным издания, Акаев не единственный, кто пропустил прием президента. Дастан Бекешев, Рыскелди Момбеков, Наталья Никитенко, Абдывахап Нурбаев и Экмат Байпакбаев также не пришли на торжество.

Байпакбаев не пошел на мероприятие по состоянию здоровья, но считает, что «такие встречи идут на пользу страны». Бекешев же в это время встречался с больным раком велосипедистом из Великобритании, который направляется в Китай.

Вместо посещения президентского ужина я прокатился на тандеме с Люком Гренфел-Шоу из Великобритании. Несмотря на рак, он 11 месяцев едет из дома до Пекина. Удачи, Люк!

Спасибо @BritAmbCGarrett за организацию велопрогулки! pic.twitter.com/eIxVPHFRNA — Дастан Бекешев (@bekeshev) July 27, 2021

Чаепитие у президента

Депутаты Жогорку Кенеша 27 июля сели в автобусы у здания Белого дома и отправились в госрезиденцию «Ала-Арча» на встречу с президентом. По словам депутатов, они не знали, какие вопросы будут обсуждаться на приеме.

При этом Сайдулла Нышанов и Умбеталы Кадыралиев заявили, что они едут на традиционное чаепитие в честь окончания их депутатского срока.