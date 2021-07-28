Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщила, что по факту смерти 18-летнего парня на пляже пансионата «Золотые Пески» в селе Бостери начато досудебное производство по статье «Убийство по неосторожности».
Тело погибшего доставили в морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Обстоятельства смерти
Пресс-служба МЧС сообщила, что днем 27 июля к ним поступило сообщение о несчастном случае в аквапарке на территории пансионата «Золотые пески» в селе Бостери.
По данным МЧС, парня засосало в насосную трубу диаметром 50 сантиметров для перекачки воды из озера в аквапарк.
По установленным данным, погибшим является житель Бишкека Ситников Станислав 2003 года рождения.
На месте работали 4 спасателя, 30 милиционеров и 10 местных жителей — они перерезали трубу, извлекли тело погибшего парня и передали сотрудникам МВД.