Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщила, что по факту смерти 18-летнего парня на пляже пансионата «Золотые Пески» в селе Бостери начато досудебное производство по статье «Убийство по неосторожности».

Тело погибшего доставили в морг. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства смерти

Пресс-служба МЧС сообщила, что днем 27 июля к ним поступило сообщение о несчастном случае в аквапарке на территории пансионата «Золотые пески» в селе Бостери.

Спасательные работы в аквапарке на территории пансионата «Золотые пески». Фото: Пресс-служба МЧС.

По данным МЧС, парня засосало в насосную трубу диаметром 50 сантиметров для перекачки воды из озера в аквапарк.

По установленным данным, погибшим является житель Бишкека Ситников Станислав 2003 года рождения.

На месте работали 4 спасателя, 30 милиционеров и 10 местных жителей — они перерезали трубу, извлекли тело погибшего парня и передали сотрудникам МВД.