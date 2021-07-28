На Иссык-Куле в пансионате «Золотые Пески» приостановили работу аквапарка, где из-за несчастного случая погиб 18-летний парень. Об этом пишет «АКИпресс».

По данным журналистов, горки закрыли арматурой.

«Самовольно всё установили»

Начальник межрегионального управления Госэкотехинспекции по Иссык-Кульскому району Чындыкбек Матисаев в интервью «Кактусу» сообщил, что к ним не поступали никакие документы от владельцев аттракциона и они даже не знают, кто владелец.

Кроме того, по его словам, с 2019 года им запрещено проверять субъекты предпринимательской деятельности*.

*Мораторий на проверки бизнеса государственными контролирующими органами ввели с 1 января 2019 года сроком на два года. Но в конце 2020 года её продлили до 1 января 2022 года.

«Насколько я знаю, они не приносили нам никаких документов на ввод в эксплуатацию и поэтому мы не знаем, какие у них имеются документы. Объект должен был первоначально проверяться, то есть должны были провести испытания на безопасность. Но этого не было сделано. Они самовольно все установили», — сказал Матисаев.

Он отметил, что данный объект является легкой конструкцией, а не объектом капитального строительства, поэтому Госэкотехинспекция не имеет права проверять его.

По словам инспекторки управления Госэкотехинспекции по Иссык-Кульскому району Таалайкуль Бектурсуновной, у аттракциона действительно отсутствуют разрешительные документы.

«Там была установка, а не капитальное строительство. К нам они не приходили. Этот объект должен был проверять Промнадзор, но им тоже какие-то статьи отменили проверочные и они тоже не могут их проверить теперь», — пояснила инспекторка.

По её словам, объект находится на муниципальной земле и разрешение по ней даёт местная власть.

«Уже третий год мы связаны по рукам и ногам. Действуем, если поступает заявление. И то проверка идет с разрешения минэконома. С февраля 2021 года мы вообще и не Госэкотехинспекция. Мы в подвешенном состоянии, нас разобрали по министерствам, мы сейчас ни с кем, Госстрой вроде взял нас, но они не издавали приказ такой, мы ни с кем сейчас», — сообщила инспектор.

Она добавила, что за установки подобных легких конструкций отвечает районное управление архитектуры и местные органы власти.

Журналисты связались с начальником управления архитектуры по Иссык-Кульскому району Дамиром Абдиевым. Он рассказал, что его подчиненные ищут все документы на этот аттракцион, где произошло трагическое происшествие.

«Сотрудники проверяют архив и дошли уже до 2006 года, но не нашли ни одного документа, который бы подтвердил, что аттракцион хоть как-то законен», — сообщил Абдиев.

Он добавил, что у его службы нет функций проверять объекты, так как эта задача Госэкотехинспекции.

«Я увидел этот аттракцион впервые еще в 2006 году, когда я был студентом», — сказал начальник управления архитектуры.

Засосало в трубу

27 июля в аквапарке на территории пансионата «Золотые пески» в селе Бостери парня засосало в насосную трубу диаметром 50 сантиметров для перекачки воды из озера в аквапарк.

Аквапарк в пансионате «Золотые Пески», фото: «АКИпресс»

По данным МЧС, погибшим является житель Бишкека Станислав Ситников 2003 года рождения.

По факту смерти 18-летнего парня начато досудебное производство по статьям «Убийство по неосторожности» и «Создание опасности для потребителей». Ход разбирательства по этому поводу взял под свой личный контроль полпред президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев.