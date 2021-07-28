Президент Садыр Жапаров на своей странице в инстаграм призвал кыргызстанцев получить вакцину. По его словам, в последнее время почти все пациенты с COVID-19, поступающие в больницы — непривитые граждане.

Скриншот с инстаграм-страницы Жапарова.

«На бюджет нашей страны, испытывающего и без того большие нагрузки, это ложится непростой ношей. В Кыргызстан в ближайшее время поступит дополнительная партия вакцин на $20 млн.

Кроме того, для лечения одного пациента в течение 14 дней расходуется около тысячи долларов. Не получив вакцину, вы наносите вред себе, своим близким и в целом стране», — заявил президент.

Сам Жапаров вакцинировался только 23 июля. До этого в пресс-службе президента сообщали, что Жапаров не прививается, так как у него высокий показатель антител.

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Затем эту же версию озвучил и глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Тогда он добавил, что если показатели антител у президента будут меньше, то он предложит ему вакцинироваться.

Вакцинация в Кыргызстане

Кампания по вакцинации населения в Кыргызстане началась еще в марте 2021 года. Но в активную фазу она вступила только 12 июля, после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm.

Сразу после этого президент Садыр Жапаров дал поручение ведомствам привить всех сотрудников госорганов вплоть до айыл окмоту. Вместе с этим по всей стране развернули около 900 пунктов вакцинации, где прививку могут получить все желающие бесплатно.

Сейчас в Кыргызстане доступны три вида вакцины — китайская Sinopharm, российская Sputnik V и AstraZeneca англо-шведского производства.

По данным минздрава, на 28 июля первую дозу вакцины получили более 390 тысяч человек, второй дозой привились более 112 тысяч человек.

По официальным данным, за время пандемии в Кыргызстане зарегистрировали более 160 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них 2 288 скончались.