Компьютерный томограф Optima в РКИБ. Фото: Пресc-служба минздрава.

Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что 28 июля Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) передали компьютерный томограф Optima.

Отмечается, что оборудование купили на сэкономленные средства проекта ПРООН «Эффективный контроль за ВИЧ и туберкулезом». Его стоимость составила более 34 миллионов сомов.

В минздраве отметили, что компьютерная томография будет бесплатной для пациентов, проходящих стационарное лечение в РКИБ.

Бесплатно томографию также смогут пройти больные туберкулезом, люди с положительным ВИЧ статусом или заражённые COVID-19.

«С момента распространения COVID-19 мы ощутили необходимость современных технологий для ранней диагностики и дальнейшего лечения больных с коронавирусной инфекцией. И мы благодарны нашим партнерам по развитию за покупку такого дорогостоящего оборудования, благодаря которому в разы улучшится диагностика и лечение COVID-19», — сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Главный врач РКИБ Гульжигит Аалиев добавил, что с помощью компьютерной томографии улучшится качество оказания медицинской помощи пациентам, которые проходят лечение в стационаре.

Над материалом работал Темирлан Доктурбек уулу.