Пресс-служба министерства здравоохранения сообщила, что 28 июля Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) передали компьютерный томограф Optima.
Отмечается, что оборудование купили на сэкономленные средства проекта ПРООН «Эффективный контроль за ВИЧ и туберкулезом». Его стоимость составила более 34 миллионов сомов.
В минздраве отметили, что компьютерная томография будет бесплатной для пациентов, проходящих стационарное лечение в РКИБ.
Бесплатно томографию также смогут пройти больные туберкулезом, люди с положительным ВИЧ статусом или заражённые COVID-19.
«С момента распространения COVID-19 мы ощутили необходимость современных технологий для ранней диагностики и дальнейшего лечения больных с коронавирусной инфекцией. И мы благодарны нашим партнерам по развитию за покупку такого дорогостоящего оборудования, благодаря которому в разы улучшится диагностика и лечение COVID-19», — сказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.
Главный врач РКИБ Гульжигит Аалиев добавил, что с помощью компьютерной томографии улучшится качество оказания медицинской помощи пациентам, которые проходят лечение в стационаре.
Над материалом работал Темирлан Доктурбек уулу.