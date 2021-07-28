Пресс-служба МЧС сообщила, что 27 июля в канале Ош-Араван утонули две женщины, которые пытались спасти 15-летнюю девочку. Канал протекает вдоль санатория Мамакеева Толойкенского сельского округа.

«В 13:15 на место были вызваны спасатели службы спасения Оша. Тела двух женщин были вынесены до прибытия спасателей. По прибытии к месту происшествия спасатели МЧС успели спасти 15-летнюю девушку», — сообщили в МЧС.

По данным УВД Ошской области, погибшие женщины были матерью и тётей 15-летней девочки.

Фото на заглавной: Актилек Гүлжигит кызы