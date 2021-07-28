Парламент 28 июля в третьем чтении принял изменения в конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Проект о выборах поддержали 107 депутатов, двое выступили против.

Так, согласно принятому парламентом законопроекту, предлагается ввести новую избирательную систему, по которой в Жогорку Кенеше будут заседать 90 депутатов. Сейчас их 120.

Изменится и выборная система — она будет смешанной. В парламент будут избираться 36 депутатов в одномандатных избирательных округах и 54 депутата по партийным спискам. На выборы от одномандатных округов смогут пойти как самовыдвиженцы, так и члены партий.

Избирательный порог для партий также изменили до 5%. Также в поправках прописано максимальное количества агитаторов — партии смогут нанимать не более 10 тысяч человек, а кандидаты от одномандатных округов не более 500 агитаторов.

Вместе с этим парламентарии внесли изменения и в гендерную квоту — женщинам будут предоставлять каждый четвертый мандат депутата, а не каждый третий. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент. При этом, пока все еще остается неизвестной дата проведения очередных выборов в парламент.

Ранее президент Садыр Жапаров говорил, что выборы могут пройти в октябре 2021 года. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова на заседании 28 июля сказала, что выборы возможно пройдут в конце ноября.