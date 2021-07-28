28 июля Административный суд города Бишкек признал законной победу партии «Биздин Кыргызстан» на выборах в Ошский горкенеш. Об этом на своей странице в фейсбук сообщил основатель партии депутат Айбек Осмонов.

«Это означает, что в Кыргызстане есть демократия. Что сказать, пусть у этой справедливости будет долгая жизнь! Это решение будет вписано большими буквами в истории нашей партии», — написал он.

Теперь ЦИК может обжаловать решение суда в течение трех дней в Верховном суде.

26 июля ЦИК аннулировала голоса партии «Биздин Кыргызстан», полученные во время выборов в Ошский горкенеш. Партию подозревали в подкупе голосов.

Члены партии назвали решение «политическим заказом». По их словам, решение ЦИК исключить «Биздин Кыргызстан» было сделано без «конкретных убедительных доказательств». В результате партия обратилась в суд с заявлением об отмене решения ЦИК.

На прошедших выборах 11 июля партия «Биздин Кыргызстан» набрала 32% голосов, это давало возможность партии стать обладателями 15 мандатов.