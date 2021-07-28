На территории природного парка «Кан-Ачуу» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-Абадской области впервые обнаружили снежных барсов. Об этом сообщило ПРООН.

По данным организации, специалисты сейчас изучают ареал обитания снежного барса и устанавливают фотоловушки на территории «Кан-Ачуу».

Природный парк «Кан-Ачуу», фото: ПРООН

«Кан-Ачуу — относительно молодой парк с шестилетней историей, образованный в Тогуз-Тороуском районе для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений.

Факт обитания снежных барсов и увеличения числа копытных указывает на положительный эффект природоохранных мер, предпринимаемых на территории парка с момента его образования», — отметили в ПРООН.

По данным на июнь 2020 года, в мире осталось от 4 000 до 7 500 особей снежных барсов. В Кыргызстане их насчитывается от 300 до 350 особей, а по некоторым источникам их от 400 до 450.

В 2013 году под руководством бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кыргызстане впервые был проведен Мировой форум по сохранению снежного барса, где присутствовали представители всех 12 стран, в которых обитает барс. Эта инициатива привела к созданию глобального плана по сохранению и защите снежных барсов.

Несмотря на инициативы по спасению снежного барса, эксперты прогнозируют, что к 2040 году их мировая популяция сократится на 10% из-за ряда причины, в том числе уменьшения среды обитания.

Читать по теме: Кыргызстан: Защищая снежного барса