Подозреваемый в убийстве. Фото: Пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Пресс-служба ГУВД Чуйской области 28 июля сообщила, что в селе Чуй задержан мужчина по подозрению в убийстве жены.

По данным милиции, информация о найденном трупе поступила в ОВД Чуйского района ночью 26 июля. На месте сотрудники милиции установили, что скончавшейся была женщина 1958 года рождения.

Тело женщины нашел ее 32-летний сын, когда приехал к ней домой. Проверка установила, что женщина скончалась не собственной смертью, у нее обнаружили переломы ребер в нескольких местах.

Факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство», начали досудебное производство и экспертизы. Во время розыска милиция задержала подозреваемого мужчину 1957 года рождения. Его водворили в ИВС, расследование по делу продолжается.

Убийства женщин их партнерами происходят в Кыргызстане нередко. Этот случай убийства можно расценивать как случай фемицида — убийство женщины, совершаемое, как правило, мужчиной на почве ненависти к женщине, гендерной дискриминации, и/или в результате гендерного насилия при попустительстве государства.

Согласно исследованию «Клоопа» о фемициде, чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их мужья и интимные партнеры, а фемицид является прямым следствием семейного насилия.