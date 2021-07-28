Вакцину QazVac доставили в Кыргызстан. Фото: Пресс-служба минздрава.

Пресс-служба минздрава сообщила, что 28 июля в Кыргызстан доставили 25 тысяч доз вакцины QazVac казахского производства. Препарат доставили в Кыргызстан в виде гуманитарной помощи.

В церемонии передачи вакцины принял участие глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев, посол Казахстана Рапиль Жошыбаев и представители института проблем биологической безопасности, разработавшие вакцину.

Во время передачи препарата Жошыбаев сказал, что вакцину удалось доставить по договоренности президентов Кыргызстана и Казахстана.

По данным минздрава, 25 тысяч доз QazVac хватит, чтобы привить 12,5 тысяч человек. В минздраве добавили, что после прививки у человека могут быть отек и покраснение кожи в месте укола.

«У некоторых привитых могут появиться недомогание, утомляемость, боль и повышение температуры тела. Продолжительность проявлений не превышает трех дней. Крайне редко, как и при любой другой вакцинации, могут наблюдаться аллергические реакции», — отметили в минздраве.

Вакцину от коронавируса QazVac разработал Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Казахстана. Ее начали начали использовать с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев. Клинические испытания и применение вакцины в Казахстане показали безопасность QazVac более 90%.

Кампания по вакцинации населения началась в Кыргызстане в марте этого года. Однако активная фаза вакцинации началась только в середине июля после того как в страну доставили вторую партию китайской вакцины Sinopharm.

Сейчас в Кыргызстане доступны четыре вида вакцины против коронавируса:

Sputnik V — российского производства;

Sinopharm — китайского производства;

AstraZeneca — британо-шведского производства;

QazVac — казахского производства.

За время кампании по вакцинации, первую дозу прививки от коронавируса в Кыргызстане получили 392 тысячи человек, второй дозой привились 112 тысяч.

Также по данным минздрава, за время пандемии в стране зарегистрировали 160 085 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончались за это время 2 288 пациентов, у которых выявили коронавирус.