Пресс-служба единой платежной системы «Тулпар» сообщила, что в общественном транспорте Бишкека в пилотном режиме запущена система оплаты за проезд банковскими картами Visa.

«Пассажирам для оплаты проезда достаточно приложить к валидатору банковскую карту. Новая функция доступна во всем муниципальном транспорте в пилотном режиме», — сообщили в пресс-службе проекта.

Валидаторы, которые принимают деньги за проезд принимают к оплате бесконтактные карты Visa всех банков Кыргызстана.

Систему электронного билетирования «Тулпар» ввели в муниципальном общественном транспорте Бишкека в марте 2020 года. Тогда в мэрии Бишкека, говорили, что после введения новой системы оплаты, воители не будут принимать наличных.

Однако граждане все еще могут оплатить проезд наличными. Электронное билетирование пока доступно в автобусах и троллейбусах, принадлежащие мэрии столицы. В частных маршрутках такой системы все еще нет, хотя мэрия планирует оборудовать такой системой и маршрутки.