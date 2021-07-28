Министр здравоохранения и соцразвития Алмыкадыр Бейшеналиев сообщил, что 226 тысяч доз англо-шведской вакцины против COVID-19 AstraZeneca (новое название Vaxzevria) в Кыргызстан доставят 29 июля. Препарат доставят в рамках программы COVAX и страна получит вакцины бесплатно.

По словам министра, он встречался с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге и договорился об ускорении поставок.

«Вакцина будет из Швейцарии. Сегодня получаем 50 тысяч доз QazVac* на 25 тысяч человек. Вакцин в республике достаточно», — сказал он.

*Однако по сообщениям посольства Казахстана в Кыргызстане и казахских СМИ, страна отправила 25 тысяч доз своей вакцины QazVac. Учитывая, что препарат двухдозовый, то столько вакцин хватит 12 с половиной тысяч человек.

Поставка QazVac

Ранее посольство Казахстана в Бишкеке сообщило, что страна передаст Кыргызстану в качестве гумпомощи 25 тысяч доз вакцины QazVac. Препарат разработал Научно-исследовательский институт проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана.

Церемония передачи вакцины состоится 28 июля на пункте пропуска «Кордай» — «Ак-Жол».

Вакцинация AstraZeneca

Ранее Вакцину AstraZeneca англо-шведского производства Кыргызстан получил 17 июля в виде гуманитарной помощи от Азербайджана. Препарат доставили в количестве 40 тысяч доз.

Препарат пока доступен только в Бишкеке в количестве 10 тысяч доз. Её можно получить в Центрах семейной медицины № 2, 3, 5, 7, 15 и в поликлинике для студентов. В регионах препарат будет доступен только к началу августа.

Вакциной AstraZeneca могут привиться все желающие старше 18 лет. Интервал между 1-й и 2-й дозами должен составлять 4–12 недель.

Вакцинация в Кыргызстане

Кроме AstraZeneca, в Кыргызстане можно привиться российским «Спутником V» и китайским Sinopharm.

Кампания по вакцинации началась по Кыргызстану в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

Сейчас для кыргызстанцев доступны три вида вакцин: китайская Sinopharm, российская Sputnik V и англо-шведская AstraZeneca.

По данным минздрава, на 28 июля по всей стране полный курс вакцинации на сегодня прошли 122 043 человека. Количество вакцинированных первой дозой — 384 902 кыргызстанца. В остатке более 1 миллиона доз вакцин.

Также по данным минздрава, с начала пандемии выявили более 160 тысяч случаев заражения COVID-19. Всего скончалось за все время пандемии 2 288 пациентов.