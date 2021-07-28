Первомайский райсуд Бишкека 27 июля водворил в СИЗО ГКНБ вице-мэра столицы Азамата Сагындык уулу. Информацию об этом «Клоопу» подтвердили в пресс-службе суда.

Вице-мэр Бишкека будет находиться под стражей до 25 сентября.

Сотрудники ГКНБ задержали Азамата Сагындык уулу 25 июля. Его подозревают в получении взятки в $9 тысяч за сохранение кафе предназначенное под снос.

По данным спецслужбы, против Сагындык уулу дала признательные показания задержанная сотрудница муниципалитета, которую также задержали по этому делу.

Азамат Сагындык уулу был назначен на пост вице-мэра столицы в декабре 2020 года. До этого он работал начальником Управления землепользования и строительства, а также главой Управления земельных ресурсов мэрии Бишкека.

В должности вице-мэра Сагындык уулу отвечает за вопросы градостроительства, архитектуры и столичной земли.