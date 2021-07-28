Заместитель муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана Кадыр Маликов на своей странице в фейсбук сообщил, что решил уйти из ДУМК.

«Недавно решил уйти из муфтията и направить силы на духовно-просветительскую и научно-преподавательскую деятельность», — написал Маликов.

В самом тексте заявления Маликов написал, что покидает пост по состоянию здоровья.

Заявление об уходе с поста заммуфтия. Фото: Кадыр Маликов.

Кадыр Маликов известный в Кыргызстане теолог, исламовед, специалист по шариату и доктор политических наук. На пост заместителя муфтия его назначили в августе 2020 года.

Маликов активно освещает тему религии в Кыргызстане. Из-за своей профессиональной деятельности он подвергался нападению со стороны террористической организации «Исламское государство» в 2015 году.

Маликов также был постоянным участником демонстраций за введение смертной казни за педофилию, поддерживал так называемый «антигейский закон» и законопроект об «иностранных агентах».