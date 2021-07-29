Кадыралиевы и Батыровы. Коллаж: Айбике Адилет кызы/Kloop

23 июля жители села Кызыл-Октябрь Узгенского района Ошской области вышли на митинг, а 26 июля провели пресс-конференцию. Местные жители — семья Батыровых — рассказали о нападении со стороны племянников экс-депутатки Ыргал Кадыралиевой. В свою очередь сама Кадыралиева считает пострадавшими своих родных и требует ареста Батыровых.

Что говорят Батыровы?

Ильгиз Батыров

По словам Батыровых, племянники Ыргал Кадыралиевой, сыновья ее братьев Улана и Санжара Кадыралиевых вместе с друзьями напали на них. В драке участвовали сыновья Улана Кыдыралиева Алтынбек и Мухаммед, сын Санжара Кадыралиева Жоомарт, их знакомые по имени Полот, Данияр, Бактияр.

Нападение произошло в ночь на 18 июля — по словам пострадавших, Кадыралиевы привязали троих человек к лошади, ударили топором, избили вилами. В результате у одного из пострадавших проломлен череп. А конфликт начался днем 18 июля на поле овса.

Один из пострадавших Ильгиз Батыров рассказал «Клоопу», что он находился на поле овса со своим зятем, когда Алтынбек Кадыралиев стал перегонять через засеянную территорию лошадей.

«Мы попросили его, чтобы он не вытаптывал овес и перегонял лошадей по дороге. Он спросил, где дорога. Мы ответили, что по краям поля везде есть дороги. Когда мы подошли к трактору, он подошел и ударил хлыстом по голове. Это произошло днем», — сказал он.

Тем же вечером к ним пришел парень по имени Данияр и сказал, что их вызывает Алтынбек Кадыралиев, чтобы решить ситуацию, которая произошла днем. Батыровы на встречу не пошли.

«Позже я услышали свист и шум. Как только вышел, увидел, что кто-то держит топор, но лица я не видел. Он ударил, когда терял сознание — почувствовал еще один удар. Очнулся по дороге в больницу. Позже я был шокирован, увидев свои фотографии в социальных сетях», — сказал Ильгиз Батыров.

Батыров отметил, что они и пальцем тронули Кадыралиевых.

Врач Ильгиза Абдурахман Эшиев сообщил, что у него открытая черепно мозговая травма и сотрясение мозга. По его словам, состояние Ильгиза «удовлетворительное».

Чынгыз Батыров

Старший из братьев Батыровых Чынгыз подтвердил случившееся журналисту Ыдырысу Исакову кивком головы. Это все, что он смог сделать, так как он не может говорить.

Лечащий врач Чынгыза Нурсултан Аманалиев сказал, что ему провели операцию — он поступил с открытым переломом черепа. На данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Потерю речи он объяснил тем, что при ударе пострадали те участки мозга, которые отвечают за разговорную речь.

Родственники пострадавших выложили в социальные сети видеозапись произошедшего. В одном из них жена одного из пострадавших рассказала, что внутри и снаружи ее дома можно было увидеть кровь, во дворе были разбросаны топоры и палки.

«Здесь произошло нападение, пришли ночью, избили, ударили топором, пролили кровь. Все разгромили, а ведь у нас маленькие дети», — рассказывает автор ролика.

Кроме этого в соцсетях было опубликовано видео, на котором пострадавших доставляют в больницу. Ролик снимала Умсунай Молдобаева, мать пострадавших. Она пожаловалась на то, что ее сыновей и зятя избили сыновья Кармышака Кадыралиева. Также она добавила, что «на них никто не может подействовать, ни у кого не хватает сил».

«Разве можно с такой жестокостью избивать людей? Он избил не только моего сына, от его рук страдает вся молодежь Кочкор-Аты. Эти люди оказались драконами и кровопийцами! Эй, власти вы есть?! Здесь сыновья Кармышака Кадыралиева занимаются самоуправством. Народ помогите!» — сказала женщина.

Фото: Ыдырыс Исаков

Около двадцати родственников раненых собрались на митинг возле администрации Узгенского района 23 июля. Они выразили недовольство действиями местных властей и милиции.

Местные жители предполагают, что начальник РОВД боится клана Кадыралиевых и поэтому не предпринимают решительных шагов. Они встретились с начальником милиции Заиром Торогельдиевым. Протестующие заявили, что милиция недостаточно объективно и досконально расследует дело, в результате не все виновные в избиении были идентифицированы.

По словам Молдобаевой, она ждала двое суток прихода милиционеров в больницу, но так и не дождалась.

«Они [сыновья] поступили в больницу в ночь на 18 июля. Весь день я прождала. Наступило 18, а затем и 19 июля, никто не пришел. Тогда, я пошла на айт намаз, взяла с собой окровавленные вещи и осколки от черепа сына и обратилась к людям […] Только тогда, в четыре часа дня, Азамат (сотрудник милиции — ред.) приехал еще с одним парнем», — сказал она.

А начальник РОВД опроверг обвинения, заявив, что «все будет известно по результатам расследования».

26 июля Батыровы организовали пресс-конференцию в «Акипресс Ош». На ней родственники пострадавших рассказали подробности нападения и потребовали, чтобы дело расследовали сотрудники ГКНБ.

По словам сестры пострадавшего Жамилы Батыровой, Кадыралиевы стали «настоящими басмачами» и запугали людей.

«Из-за страха люди не выходят, не говорят открыто. Ыргал пользуясь своим депутатским положением оказывается приказала Ыдырысу Исакову стереть видео. Это правильно? Пусть приходят, нельзя, чтобы матери проливали слезы. Прошла неделя, они ни разу не подошли. Звонят по телефону, как-будто издеваются. Разве мы в состоянии сейчас отвечать на телефон?» — говорит она.

Что говорят Кадыралиевы?

Ыргал Кадыралиева

Экс-депутат Ыргал Кадыралиева разместила на своей странице в фейсбук видео якобы с участием одного из ее братьев, который принимал участие в драке и находится больнице. Автор ролика рассказывает, что ее брата избили топором, когда он косил сено.

Кадыралиева потребовала взять под стражу вторую сторону, так как в драке пострадали ее родственники.

«Если мы молчим, это не значит, что мы действительно избили […]Мы боремся за то, чтобы мои три брата не стали инвалидами. Его били топором, прикладывали ружье и угрожали убить — есть свидетели. Им зашили головы. Хотели выложить фотографии на фейсбуке, но не получается, видимо он не приемлет такие травмы. Милиция нашла топор, ружье у другой стороны. Пусть милиция расследует и будет беспристрастной», — написала она.

Несмотря на это, 26 июля журналист Ыдырыс Исаков посетил Узгенскую районную больницу, в которую были госпитализированы Кадыралиевы. Там он встретил подозреваемых в избиении Батыровых Алтынбека Улана уулу и Жоомарта Санжарбека уулу — по словам Исакова, братья «здоровее всех здоровых». На видео можно увидеть, как они свободно передвигаются по больнице, а голова и лицо Алтынбека без повреждений.

Кадыралиевы отказались рассказывать журналисту о произошедшем. Также Исаков не нашел подростка, который был запечатлен в опубликованном видео экс-депутатки.

Что говорит милиция?

19 июля Ошским областным УВД было открыто досудебное производство на основе заявления Базарбека Батырова по статье «Хулиганство». В тот же день Кадыралиевы подали ответное заявление в милицию.

26 июля милиция огласила результаты судебно-медицинской экспертизы Батыровых. По результатам осмотра Ильгиз Базарбек уулу и Чынгыз Батыров получили «тяжелые травмы». У зятя семьи были обнаружены «легкие телесные повреждения, повлекшие краткосрочный ущерб здоровью».

Статья «Хулиганство» была переквалифицирована в статью «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Кроме этого, Узгенский районный суд пересмотрел меру пресечения Кадыралиевых и вынес постановление об их аресте. В больнице их охраняет милиция. Результаты назначенной им экспертизы пока не готовы.

Клан Кадыралиевых и скандалы

Ыргал, Санжар, Канжар и Суйсал Кадыралиевы

Имена членов семьи Кадыралиевых упоминались во многих инцидентах.

Санжар Кадыралиев — депутат Жогорку Кенеша третьего и четвертого созывов от фракции «Ак-жол». В 2009 году он был застрелен на крыльце своего дома. Родственники погибшего говорят, что его убили «по политическим мотивам».

Ыргал Кадыралиева была депутаткой пятого созыва от партии СДПК в 2011 году. Она хотела баллотироваться в горкенеш Бишкека в апреле этого года в составе партии «Ак-Бата», однако ТИК Бишкека исключила ее из партийного списка за нарушение правил предвыборной кампании.

Еще один из братьев, Канжар Кадыралиев, был осужден в 2007 году за избиение четырех сотрудников милиции.

В 2014 году, когда он работал в прокуратуре города Ош, на него подали в суд бизнесмены, которые заявили, что Кадыралиев «использовал свое служебное положение для захвата их собственности и бизнеса». В связи с этим уголовным делом Кадыралиев был уволен.

Сам Канжар Кадыралиев опроверг эти обвинения, назвав их умышленным очернением. По его словам, это была попытка дискредитации его сестры Ыргал Кадыралиевой.

В 2019 году Октябрьский районный суд Бишкека признал Кадыралиева виновным в «хулиганстве», «вымогательстве» и «произволе». Однако по истечении срока давности он был освобожден из тюрьмы, и суд обязал его выплатить компенсацию.

В 2015 году одна из сестер Кадыралиевых, Суйсал Кадыралиева, оказалась в центре скандала — в одном из спецвыпусков «Политизированные сауны» на радио «Свобода» было сказано, что она была администратором сауны, которая оказывает интимные услуги, несмотря на то, что была государственным чиновником.