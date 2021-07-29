Журналисты издания Kaktus.media выяснили, кому принадлежит аттракцион на Иссык-Куле, где 27 июля в трубу для подкачки воды засосало 18-летнего парня.

По информации журналистов, аквапарком владеет пансионат «Дельфин Лэнд». Как оказалось, соучредителем этого пансионата и директором «Дельфин Лэнд» является Айдар Текебаев.

При этом, ранее в составе учредителей значилась супруга свата экс-президента Сооронбая Жээнбекова, депутата от фракции «Республика — Ата-Журт» Алиярбека Абжалиева — Гулсара Сулайманова.

«Сейчас Сулайманова числится бывшей учредительницей. Перерегистрация прошла 9 июня 2020 года, то есть после публикации *расследования Kaktus.media и Factchek.kg. Новые учредители Айдар Текебаев, Дунканаевы — Искен, Рустам, Мирлан и Нурлан. Последние двое являются также учредителями строительной компании “Залкар Строй Инжиниринг”», — утверждают журналисты.

*Ранее Kaktus.media и Factchek.kg выяснили, что семье депутата Абжалиева принадлежит 20 компаний, в том числе «Дельфин Лэнд» и «Дельфин Дэлюкс».

Кроме этого в издании отметили, что Нурлан Дунканаев был в списке кандидатов на парламентских выборах от партии «Ата Мекен». В списке он значился под номером 73.

«Их брат Мирлан Дунканаев возглавляет еще одну строительную компанию “Триумф Кей Джи Строй”, которую учредил депутат Покровского айылного кенеша Манасского района Таласской области Медербек Чойбеков», — сообщили журналисты.

Также по данным журналистов, Айдар Текебаев еще в 2012 году приобрел национализированную яхту Bavaria-38 Cruise за 2 млн 325 тысяч сомов. А Мирлан и Нурлан Дунканаевы являются учредителями компании по оптовой торговле «Мираита Плюс».

В издании добавили, что среди учредителей значится и племянник экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева — Асыл, однако по данным минюста в списке учредителей его нет.

Самим аттракционом, где погиб 18-летний парень, руководит сын Айдара Текебаева по имени Азиз. Текебаев Азиз выдвигался в Бишкекский горкенеш от партии «Демократическое движение Кыргызстана» под номером 48.

«Именно он, по некоторым данным, руководит парком, где находятся аттракционы, колесо обозрения, американские горки», — сообщают журналисты.

Мораторий на проверку

Глава Госэкотехинспекции по Иссык-Кульскому району Чындыкбек Матисаев в интервью журналистам рассказал, что не знает владельцев аттракциона, так как к ним не поступало таких документов. Матисаев добавил, что проверку аттракционов все еще нельзя проводить из-за моратория.

«Они не приносили нам никаких документов на ввод в эксплуатацию, и поэтому мы не знаем, какие у них имеются документы. Объект должен был первоначально проверяться, то есть должны были провести испытания на безопасность. Но этого не было сделано. Они самовольно все установили», — рассказал Матисаев.

Отсутствие документов на аттракцион подтвердила и инспектор Госэкотехинспекции по Иссык-Кульскому району Таалайкуль Бектурсуновна.

«Там была установка, а не капитальное строительство. К нам они не приходили. Этот объект должен был проверять Промнадзор, но им тоже какие-то статьи отменили проверочные», — сообщила Бектурсуновна.

По ее словам, за установку легких конструкций отвечает управление архитектуры и местные органы власти. Однако глава управления архитектуры по району Дамир Абдиев в интервью журналистам сказал, что они тоже пока не нашли документы на аттракцион.

«Дошли уже до 2006 года, но не нашли ни одного документа, который бы подтвердил, что аттракцион хоть как-то законен», — рассказал он.

Гибель на аттракционе

В аквапарке на территории пансионата «Золотые пески» в селе Бостери 27 июля парня засосало в насосную трубу диаметром 50 сантиметров для перекачки воды из озера в аквапарк.

По информации МЧС, погибшим был житель Бишкека Станислав Ситников 2003 года рождения.

По факту его милиция уже начала досудебное производство по статьям «Убийство по неосторожности» и «Создание опасности для потребителей». Ход разбирательства по этому поводу взял под свой личный контроль полпред президента в Иссык-Кульской области Мирбек Кожоев.