Адвокатка Таалайкуль Токтакунова на своей странице в Фейсбуке пожаловалась на двойные стандарты судов. По её словам, её подзащитному экс-руководителю аппарата президента Данияру Нарымбаеву продлили срок содержания под стражей до 30 сентября, несмотря на то, что у него двусторонняя пневмония.

Адвокатка сообщила, что из-за тяжёлого состояния здоровья Нарымбаева перевели в частную клинику «Бикард». Но суд оставил его под арестом, несмотря на то что он был госпитализирован с коронавирусом, а в следственном изоляторе надлежащее лечение не получал.

По мнению Токтакуновой, Первомайский райсуд Бишкека «применяет двойные стандарты». В качестве примера, она привела Омурбека Бабанова, которому отменили арест и разрешили вылететь за границу для лечения.

«Как ему одному “повезло”, соглашение не подписал, многомиллионные суммы не перечислил, но суд на законных основаниях по состоянию здоровья отменил его арест. Суд деньги не получал ибо господин Ташиев* выступал, что суды больше взятки не берут, и я согласна с ним, что суды взятки не берут, но суды придерживаются двойных стандартов, в одном отменяют арест несмотря на то, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, потому что человек заболел, в другом считают, что он подозревается в совершении особо тяжкого преступления, может сбежать и оказать давление на свидетелей, а болезнь, ну видимо в данном случае не проблемы суда», — отметила она.

*На пресс-конференции 8 июля глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что «ни один судья не может взять взятку и они принимают решения в соответствии с действующим законодательством».

По её словам, сейчас Нарымбаев вынужден «искать немалые средства» для своего лечения, а в госбольницах нет условия для конвоя.

Задержание Нарымбаева

Бывшего главу аппарата президента Данияра Нарымбаева сотрудники ГКНБ задержали 9 июня по делу о коррупции «Кумтора».

Как пояснили в Госкомитете, его задержали «на основании полученных в ходе досудебного производства доказательств». Нарымбаев проходит по делу «Кумтора» подозреваемым по статье «Коррупция».