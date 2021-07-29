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Депутаты Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев, Айсулуу Мамашова и Чынгыз Макешов 29 июля заявили, что не голосовали за скандальный законопроект депутатки Гульшат Асылбаевой «О защите от ложной и недостоверной информации».

По словам Иманалиева, за него проголосовал кто-то из коллег, а сам он отсутствовал при голосовании. Он сообщил, что никого не просил проголосовать за него и не оставлял доверенность.

Но депутат не намерен просить переголосования, но скажет об этом на заседании для стенограммы.

«Я изначально был против этого законопроекта. Для стенограммы отметьте, что я против данного законопроекта», — сказал Иманалиев на заседании 29 июля.

По словам Мамашовой, она также отсутствовала при голосовании 28 июля.

«Я отсутствовала. Прошу это отметить», — сказала депутатка на заседании 29 июля.

В интервью kaktus.media она сообщила, что голосовала бы против законопроекта о фейках будь она на вчерашнем голосовании.

По словам Макешова, он также отсутствовал при голосовании и вообще не в Бишкеке.

«Прилечу буду разбираться и при необходимости судиться», — написал он на своей странице в Фейсбуке.

Скриншот со страницы Чынгыза Макешова в Фейсбуке

Переголосование за скандальный законопроект

28 июля депутаты парламента приняли законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации», несмотря на то, что они его отклонили 30 июня.

При этом рассмотрение проекта закона не было в повестке дня, но ряд депутатов во время заседания попросили переголосовать. В итоге «за» принятие законопроекта проголосовали 97 депутатов, всего пятеро были «против». Для вступления закона в силу его должен подписать президент.

Депутатов попросили переголосовать по этому законопроекту еще в день его отклонения — тогда Бекешев сообщил, что к парламентариям с этой просьбой подходил представитель администрации президента. Но тогда они не стали этого делать.

Законопроект депутатки Гульшат Асылбаевой прописывает деанонимизацию пользователей интернета, а также блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована ложная информация.

Депутаты приняли законопроект на следующий день после того, как съездили на неформальную встречу в Госрезиденцию с президентом Садыром Жапаровым.

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Законопроект «О манипулировании информацией» отклонен. Как депутаты выступили против проекта Асылбаевой