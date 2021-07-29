Депутаты Жогорку Кенеша сразу в трех чтениях приняли законопроект о введении режима Чрезвычайной ситуации в экономике Кыргызстана. За проголосовал 81 депутат, против только 2.

Результаты голосования по законопроекту о чрезвычайной ситуации в экономике. Всего лишь 2 против. pic.twitter.com/n2QZ96Ug0y — Дастан Бекешев (@bekeshev) July 29, 2021

Режим ЧС введут в Кыргызстане на полгода.

Парламентарий Дастан Бекешев еще до принятия закона в своем телеграм-канале заявил, что «это очень опасный законопроект для бизнеса и обычных граждан».

«Не понятно, например, зачем кабмину брать в счет долга акции у каких-то компаний и реализовывать их. В этом есть очень большие риски, потому что парламент не увидит, какие акции покупаются за счет бюджета и по какой цене. Это не имеет отношения к ЧС в экономике, все делается только для расширения полномочий кабмина. Также по документу правительство без одобрения парламента сможет менять ставки по налогам. Представляете, вы просыпаетесь, а НДС уже не 12, а 20%, как в России!» — сказал он.

На обсуждение депутаты вынесли проект закона 29 июля, но предложил его еще 27 июля министр экономики и финансов Акылбек Жапаров.

Тогда во время заседания комитета по экономической и фискальной политике Жапаров попросил депутатов принять законопроект сразу в трех чтениях. Однако текст документа пока нигде не опубликован, но концепция проекта закона уже была принята.

На заседании комитета Жапаров рассказал при каких обстоятельствах можно будет ввести режим ЧС в экономике:

если индекс потребительских цен повышался 3 месяца подряд на 3,5% по сравнению с предыдущим месяцем;

если уровень внешнего долга по отношению к ВВП превысил 20% от установленного предела;

в течение трех месяцев до 20% снизились показатели экономических отраслей, составляющих ВВП;

в течение трех месяцев до 20% сократились показатели внешнего торгового оборота;

в течение трех месяцев до 20% снизились налоговые сборы;

значительное ухудшение инвестиционного климата;

отток внешних инвестиций до 20% за два квартала;

последствия природных катаклизмов, которые нанесли существенный урон экономике страны.

При этом, кабмин без согласования с Жогорку Кенешем сможет распоряжаться 20 % процентами доходов и расходов бюджета. Главе кабмина всего лишь надо будет обратиться к президенту.

Между тем, депутат Бекешев после прочтения закона отметил, что нынешнее положение страны уже позволяет ввести режим ЧС в экономике.

«Я так понимаю, что этот закон нужен, чтобы его принять и тут же ввести режим ЧС в экономике. Даже не придется обращаться в парламент», — пояснил он, добавив, что законопроект просто расширяет полномочия кабмина.

На законопроект также отреагировал и бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит. По его словам законопроект содержит нормы, «которые потенциально могут оказать негативное влияние на субъекты бизнеса и экономику страны в целом».

Вместе с этим у Орд-Смита вызывают вопросы прозрачность и обоснованность предлагаемых мер, которые позволят кабмину вводит дополнительные обязательства для налогоплательщиков и изменять процедур по налоговому администрированию.

Экономисты же

считают

, что этим законопроектом государство пытается регулировать бизнес в Кыргызстане.

«Вмешательство государства в бизнес чревато. В этом случае всегда нужно взвешивать риски и выгоды. В условиях Кыргызстана, когда у нас коррумпированные госорганы и большое недоверие предпринимателей к государственному регулированию, необходимости в таком законе я не вижу.

Надо отметить, что законопроект еще больше снижает роль парламента. Расходование госбюджета требует двойного, тройного контроля. Эта та область, где может быть много разных злоупотреблений. Без согласования с парламентом спешное распределение казенных денег может не только увеличить и без того имеющиеся коррупционные риски, но допустить неэффективное распределение госсредств»,

— считает экономист Азамат Акенеев.