Токтомамбетов в ответ заявил, что по Конституции мужчины и женщины равны и у «женщин даже побольше прав».

«Им не на что жаловаться. Если хотят, пусть пойдут по 36 округам, если они себя хорошо показали и хорошо поработали. Я уверен, что их поддержит народ. Кроме того, надо учитывать насколько представлена молодежь и этнические меньшинства», — сказал он.

Из-за этой инициативы поругались депутаты Токтомамбетов и Алтынбек Сулайманов.

Сулайманов попросил Токтомамбетова отозвать свою инициативу, но тот не согласился. Сам Сулайманов хотел внести свою инициативу, чтобы каждый третий мандат выделяли женщинам. Он вышел к микрофону и вновь начал требовать у коллеги отказаться от идеи.

На это Токмомамбетов заявил, что «никого не боится».

Их окружили другие депутаты. Когда Сулайманов тянул коллегу за руку, чтобы он подошел к микрофону, вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев крикнул, чтобы Токтомамбетова не трогали.

В итоге последний так и не отозвал свое предложение.

Женщинам станет еще сложнее попасть в парламент

Жогорку Кенеш

Депутатки и эксперты сходятся во мнении, что мажоритарная система — выборов в одномандатных округах — это барьер для женщин, им редко удается победить. Поэтому, скорее всего, 36 мест по одномандатным округам будут заняты мужчинами.

«Наш предыдущий опыт показал, что во время того, когда выборы проходят по одномандатным округам, в парламент приходят состоятельные мужчины», — сказала депутатка Айсулуу Мамашова.

Остается только 54 места — если только каждый четвертый мандат будет отдаваться женщине — то в парламент пройдет всего 13 женщин. Если бы квота осталась прежней — в 30% — то в парламент могли пройти 18 женщин.

«Это же как надо ненавидеть половину населения Кыргызстана, чтобы инициировать снижение политического участия женщин. Итак мажоритарная система — барьер для женщин на выборах, а сокращение квот в пропорциональной части приведет опять к созданию мужского клуба», — написала экспертка, завкафедрой гражданского права и процесса КРСУ Анара Ниязова в своем фейсбуке.

При этом, зачастую норма о 30% квоте для женщин не соблюдалась ни парламенте, ни в местных кенешах. Так за последние три года [2017-2020] количество депутаток по всей стране не превышало 11%.

В шестом созыве Жогорку Кенеша всего 20 депутаток, хотя по закону женщин в парламенте должно быть не менее 36.

Поправки в закон о выборах

28 июля депутаты приняли изменения в конституционный закон «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша».

Согласно нему, депутатов парламента будут избирать по смешанной системе — будут партийные списки и самовыдвиженцы. При этом, парти смогут отправлять на выборы и самовыдвиженцев. Кроме того, избирательный порог для партий установили на уровне 5%.

Также в поправках прописано максимальное количество агитаторов — партии смогут нанимать не более 10 тысяч человек, а кандидаты от одномандатных округов не более 500 агитаторов.

Ранее президент Садыр Жапаров говорил, что выборы в парламент могут пройти в октябре 2021 года. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова на заседании 28 июля сказала, что выборы возможно пройдут в конце ноября.