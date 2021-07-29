Журналисты издания «ПолитКлиника» обнаружили несколько кыргызских компаний, учредителями которых являются мальтийские фирмы. Люди, которые управляют ими, имеют отношение к нынешнему министру финансов и экономики Акылбеку Жапарову.
Мальта — маленькое островное государство в Средиземном море. За последние годы Мальта фигурировала в нескольких журналистских расследованиях — гражданство Мальты получали высокопоставленные российские политики, остров служил прибежищем для контрабандистов, а прибыль семьи президента Азербайджана Алиева хранилась на счетах мальтийского банка Pilatus. И, как выявили журналисты, с Мальтой оказались связаны и кыргызстанские политики и бизнесмены.
Фермы в Канте и акции на Мальте
В конце октября 2020 года ныне уже не существующая финансовая полиция Кыргызстана опубликовала пресс-релиз о том, что акционерное общество МИС зарегистрированное в городе Кант уклонялось от уплаты налогов.
В ведомстве заявили, что МИС, имея в распоряжении 30 объектов недвижимости, предоставляло нулевые отчеты несмотря на крупные обороты.
Финпол также отметил, что основными акционерами общества являются жена Акылбека Жапарова, Анара и мальтийская оффшорная компания Eurasia Capital Limited. По данным Госфиннадзора на 10 марта 2021 года компании Eurasia Capital Limited принадлежало 98,3% акций МИС.
*Согласно сайту минюста, Анара Жапарова руководитель компаний «АЙС МАКС», «Тридас», «ДАМАС-ФАРМ», «Дамас Ала-Тоо», «Алма Агро» и «Тридас Милк». В «Дамас Ала-Тоо» кроме Жапаровой есть еще один учредитель — «Глобалико Холдингс», указанный в торгово-промышленной палате как отель «Дамас». Руководителем «Глобалико Холдингс» указан Улан Абыкеев, также руководящий «Ala-Too impex», учредитель которой — компания EURASIA CAPITAL LIMITED.
Чтобы узнать больше сведений, журналисты «Политклиники» несколько раз ездили в Кант и попытались узнать больше о деятельности акционерного общества и этой компании из Мальты от местных жителей.
Как МИС не выплатила ссуду Министерства финансов
В том же пресс-релизе финполиции было указано, что Государственный фонд развития экономики (ГФРЭ) на основании распоряжения бывшего премьер-министра Игоря Чудинова выделил ОАО МИС ссуду на сумму в 200 млн сомов. Решение о выдаче ссуды было принято в 2009 году.
Цель ссуды — реконструкция семяочистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до конца 2013 года.
Однако по данным ГКНБ, на тот момент долей акцией в МИС владели родственники Чудинова и Жапарова.
По информации правоохранительных органов, сроки уплаты ссуды были дважды незаконно продлены, а МИС должна была выплатить ссуду до 2025 года. Вместе с этим, ГКНБ заявила, что 68 млн. сомов из 200 млн. были использованы не по назначению. Но журналистам не удалось определить, на какие цели была потрачена эта сумма.
По информации Минфина на март 2021 года, МИС вернула государству 200 млн. сомов, 127,1 из которых указаны как долг.
Однако, в статью 11 Закона о внесении изменений в Закон «О республиканском бюджете на 2020 год и прогноз на 2021-2022 годы» внесены поправки, согласно которым юридические лица, погасившие ссуды и кредиты в полном объеме, освобождаются от уплаты, начисленных на них процентов, пени, штрафов и финансовых санкций. Соответственно, возможно, МИС не выплатит 127,1 миллиона сомов.
Сейчас уголовное дело до сих пор находится на стадии расследования в ГКНБ, хотя оно было открыто в 2017 году Правоохранители в своем же пресс-релизе заявляли о том, что владельцами 95% акций являются лица аффилированные с Акылбеком Жапаровым.
Один из источников в Госфиннадзоре уточнил, что Eurasia Capital Limited начала выкупать акции поэтапно начиная с 20 июня 2014 года. Хотя сама компания была зарегистрирована на Мальте в 2007 году. Когда Жапарова стала акционером общества выяснить не удалось.
Журналисты попытались проверить компанию Eurasia Capital Limited в базе данных Минюста, но зарегистрированной фирмы с таким названием в реестре не нашлось. Зато упоминания о такой фирме обнаружились в базе данных офшоров Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Также Eurasia Capital Limited является учредителем одной местной компании — «Ала-Тоо Импекс», что послужило ниточкой для следующих находок.
Как мальтийские компании открывали в Кыргызстане местные филиалы
Документы полученные из реестра, а также запрошенные в Министерстве юстиции проливают свет на то, что мальтийские компании были акционерами не только «МИС».
Местная фирма «Ала-Тоо Импекс» официально зарегистрировалась в 2004 году, и сменила директора в 2008 году . Учредителями фирмы являются уже упомянутая Oracul Investments, вторая компания со-учредитель, которую журналисты также обнаружили в базе данных ICIJ и которая также оказалась зарегистрированной на Мальте.
Учредительные документы полученные журналистами показали, что Oracul Investments был одним из изначальных учредителей «Ала-Тоо Импекс», но в 2008 году на собрании учредителей как со-учредителя решили включить еще и компанию Eurasia Capital Limited. Директором второй компании выступил гражданин Мальты Питер Мамо — он же является и директором Oracul Investments.
В документах также упоминаются еще двое людей — россиянин Виталий Слуцкий, который был до этого со-учредителем «Ала-Тоо Импекс» и от его имени по доверенности действовал другой российский гражданин Дмитрий Орлов.
Директором же компании по сей день остается Уланбек Абыкеев — он был помощником Акылбека Жапарова в его бытность депутатом парламента в 2000 году и его финансовым представителем когда Жапаров баллотировался на пост президента в 2011 году.
«Ала-Тоо Импекс» по документам занимается оптовой торговлей товаров, хотя неизвестно занималась ли компания когда-либо активной деятельностью. База данных «Открытого бюджета» показывает нулевые отчеты.
В 2015 году «Ала-Тоо Импекс» создает новую компанию «Ала-Тоо Рэнт», где директором является тот же Абыкеев. Компания зарегистрирована по адресу улица Шопокова, 93/2 в центре Бишкека — многоэтажное здание, в котором сдаются офисные помещения, по словам одного из бывших арендаторов также негласно принадлежит Акылбеку Жапарову.
«Жапаров сказал, что 2-3 человека вместе владеют. Мы договаривались насчет офиса с Жапаровым напрямую», — рассказал предприниматель, который арендовал офис в здании в 2015 году.
По данным из Минюста, Абыкеев был учредителем двух общественных фондов и политической партии, и одного ОсОО, другого бизнеса он сам не открывал.
Он также числится как директор в 4 частных компаниях (включая Ала-Тоо Рэнт) и через одну из них оказался связан и с дочкой Акылбека Жапарова — Саадат.
Компания «Глобалико Холдингс» открытая в 2009 году, в котором Абыкеев является директором числилась со-учредителем в компании жены Жапарова под названием «Дамас-Фарм». В интервью Абыкеев объяснил, что они действительно совместно с Анарой Жапаровой планировали попробовать себя в фармбизнесе, но у них не получилось.
Проверяя информацию о «Глобалико Холдингс» в открытых источниках журналисты обнаружили, что она была создана одноименной фирмой также зарегистрированной на Мальте. Местная компания владеет роскошным отелем в центре Бишкека «Дамас».
Что известно о «Глобалико Холдингс» и отеле «Дамас»?
«Глобалико Холдингс» официально зарегистрировалась в 2009 году по адресу Шопокова 93/2, а в 2015 году сменила юридический адрес на Жумабека 107. По этому адресу сейчас находится отель «Дамас».
В тот же год земельный участок по этому адресу выкупает Чолпон Абдрахманова — информация об этом отражена в кадастровых документах. Как выяснили журналисты, она является родной сестрой Алмазбека Абдрахманова — доверенного лица и помощника Жапарова когда он был кандидатом в президенты на выборах в 2011 году.
*Чолпон Абдрахманова владеет землей с октября 2009 года по сей день. До Чолпон Абдрахмановой владельцем участка была организация «Собственники жилых и нежилых помещений». О ней информации найти не удалось. Причем земля начиная с 2011 года находится в постоянных залогах у Кыргызского инвестиционно-кредитного банка (KICB). По словам Абыкеева на постройку здания взяли кредит который еще не выплатили.
Само здание находится во владении Глобалико Холдингс, что также показывают кадастровые документы и было введено в эксплуатацию с 2013 года. Но несколько источников нам рассказали, что де-факто владельцем отеля является сам Акылбек Жапаров. На условиях анонимности один из строителей рассказал, что семья Акылбека Жапарова участвовала в строительстве отеля.
«Я работал штукатуром. Четыре-пять раза видел Акылбека Жапарова своими глазами и его жену два раза. Иногда я слышал от ребят, что они пришли и находятся внизу. Приходил и его сын, я забыл его имя. Сын привозил наши деньги и передавал их прорабу в каждую субботу, а он отдавал их нам », — сказал строитель.
В одном из пресс-релизов университета АДАМ (бывшая Бишкекская финансово-экономическая академия) говорилось о том, что отель предоставил Акылбек Жапаров.
«Особенно хотелось бы отметить, что место для проведения мероприятия, конференц-зал отеля «Дамас», любезно предоставил почетный выпускник БФЭА, экс вице-премьер министр, д.э.н., Жапаров А.У.», — сказано в пресс релизе.
К тому же сын Жапарова в своем профиле в LinkedIn указывает себя как менеджера Globalico Holdings.
По оценке независимых экспертов примерная стоимость здания составляет 8 млн долларов. Спутниковые снимки показывают, что отель строился в период с 2010 по 2013 год, в бытность Жапарова министром экономразвития и торговли, первым вице-премьер-министром, депутатом и министром финансов.
Налоговая служба по непонятной причине отказала в выдаче архивных деклараций Акылбека Жапарова — в ведомстве ответили, что данные за 2017-2018 года опубликованы на сайте Налоговой Службы. В открытых данных размещены декларации, начиная с 2015 года. По этим данным, годовой доход Акылбека Жапарова не превышает миллиона сомов в год.
Однако считая, что Жапаров с 1992 года проработал на госслужбе, его зарплаты не хватило бы на строительство такого здания.
Сам Акылбек Жапаров в своем интервью «ПолитКлинике» в 2017 году отрицал свою причастность к отелю «Дамас». Но по его словам в том же интервью, его жена успешная бизнесвумен, поэтому существует вероятность того, что отель мог быть построен на деньги Анары Жапаровой или за счет кредитов, которые по словам Абыкеева, компания взяла для строительства отеля.
Но в другом интервью Жапаров рассказал, что там есть доля его жены. Опровергнуть или подтвердить эту информацию независимо журналистам не удалось.
Журналисты обратились за комментарием к самому Абыкееву — по его словам, и «Дамасом», и зданием которое находиться по адресу Шопокова 93/2, владеют мальтийские компании в лице Питера Мамо. По его словам, его назначили директором, через московских друзей в лице россиянина Дмитрия Орлова. Но он опроверг информацию о связи между Жапаровым и Мальтой.
С владелицей земельного участка на котором стоит «Дамас» — Чолпон Абдрахмановой связаться не удалось, а ее брат — который был уполномоченным представителем Жапарова отказался давать какие-либо комментарии и бросил трубку. На дальнейшие звонки журналистов он не отвечал.
Сам Акылбек Жапаров и его жена также оказались недоступными для комментариев, журналисты отправили официальный запрос на его имя, но на момент публикации материала ответ так и не пришел.
Чем же занимаются эти мальтийские компании в Кыргызстане?
Журналистам «ПолитКлиники» удалось обнаружить 4 компании зарегистрированные на Мальте которые имеют отношение к Кыргызстану. Уже упомянутые Eurasia Capital Limited и Oracul Investments числятся учредителями компании «Ала-Тоо Импекс», в котором бывший помощник Жапарова Абыкеев является директором, к тому же Eurasia Capital Limited владеет основной долей акций Кантского «МИС».
Globalico Holdings Limited учредила одноименную фирму в Кыргызстане в 2009 году, которая имеет очень интересную историю руководителей. Документы запрошенные в Министерстве юстиции показывают, что как минимум в 2011-году директором «Глобалико Холдингс» был Эмилбек Кыдыралиев — он сейчас сдает в аренду офисные помещения по адресу Шопокова 93/2. По его словам он является земляком и в хороших отношениях с Акылбеком Жапаровым.
В 2011 году директором назначили Эльдара Алишерова — он сейчас является заместителем министра финансов и экономики Акылбека Жапарова. Ранее он работал помощником Акылбека Жапарова в бытность министра экономического развития и торговли. А в 2015 году было принято решение о назначении на должность директора Уланбека Абыкеева за подписью директора мальтийского «Глобалико Холдингс» Питера Мамо.
Таким образом кыргызскую компанию все время возглавляли люди так или иначе связанные с Акылбеком Жапаровым. Помимо этого, репортеры нашли возглавляемую Эльдаром Алишеровым фирму «Альфатроникс» — учредителем является одноименная компания зарегистрированная на Мальте.
«Альфатроникс» зарегистрирована тому же адресу, что и фирмы «Ала-Тоо Рэнт» и «Ала-Тоо Импекс» — в здании по улице Шопокова.
Журналисты обратились за комментариями к Алишерову и Кыдыралиеву, но оба стали отрицать свою причастность к компаниям с мальтийскими акционерами или самому Жапарову.
Абыкеев в интервью заявил, что учредителем Ала-Тоо Импекс является Питер Мамо — в 2004 году Мамо с российским партнером хотели открыть банк, построили здание, но так и не получили лицензию.
Регистрация на Мальте не единственное, что объединяет эти 4 компании. Согласно базе данных ICIJ держателем акций всех вышеперечисленных 4-х фирм является либо являлась Perfin Services Ltd. Директорами и акционерами этой компании числились граждане Мальты Питер Мамо и Эрика Иззо.
*Подробнее о Perfin Services Limited
В 2013 году все акции как минимум двух фирм — Globalico Holdingsи Eurasia Capital Limited за подписью Питера Мамо были переданы компании Perfin Services Limited от фирмы Maмo, Pace and Associates Ltd. Директором последней компании был все тот же Питер Мамо.
Репортеры стали искать больше информации о деятельности Perfin Services Ltd и других компаний и обнаружили несколько интересных моментов.
За исключением Oracul Investments, все остальные три компании были созданы за несколько месяцев до того, как появились их дочерние компании в Кыргызстане.
Мальтийский гражданин Питер Мамо числился директором во всех этих компаниях, но также в документах полученных журналистами упоминается и имя уже вышеупомянутого россиянина Дмитрия Орлова — он числится бенефициарным владельцем во всех 4-х компаниях.
Имя Орлова было и в документах Министерства юстиции — учредителем фирмы «Ала-Тоо Импекс» Орлов работал по доверенности от Виталия Слуцкого, что говорит о связи Орлова с Кыргызстаном.
Журналисты стали искать больше сведений как о самом Питере Мамо, так и о Дмитрие Орлове в открытых источниках.
В немногочисленных публикациях в российских медиа говорилось, что Мамо — основатель крупнейшей компании которая предлагает услуги по организации оффшорного бизнеса. Как минимум в 2006 года по сообщениям прессы он был членом совета директоров российского банка «Инбанкпродукт», председателем правления банка в то время был Дмитрий Орлов. По сообщениям издания «Акипресс», Инбанкпродукт еще в 2005 году открывал в Бишкеке свое представительство — эта новость подтверждает упомянутые выше высказывания Абыкеева о том, что Мамо и Орлов хотели открыть свой банк в Бишкеке и даже успели построить здание.
О самом Дмитрие Орлове известно немногое — из открытых данных репортеры выяснили, что он был владельцем нескольких компаний в России вместе с Виталием Слуцким. В своих соцсетях Орлов называет себя трекером — специалистом который помогает начинающим стартапам.
Чтобы узнать больше о связи Орлова с Жапаровым, журналисты связались с несколькими людьми и проверили страничку на Фейсбуке. В числе друзей Орлова в соцсети оказался Акылбек Жапаров. Также один из депутатов парламента подтвердил связь Жапарова с российским предпринимателем.
«Я с ним знаком через Жапарова. У него дружеские отношения с Жапаровым. Работал в банковской системе. Когда мы ездили в Москву он встретился с ним. О чем он говорил, я не знаю», — говорит депутат.
По словам Уланбека Абыкеева — Мамо мальтийский инвестор с которым он познакомился через «своего друга» Дмитрия Орлова. Он упомянул о том, что Жапаров дружит с Орловым, но, как было сказано выше, опроверг связь министра экономики и финансов с мальтийскими компаниями.
«С мальтийскими компаниями не связан. С Питером Мамо не такие уж и теплые связи», — сказал Абыкеев.
Чтобы более точно установить взаимоотношения Жапарова и Мальты, а также понять для чего мальтийские фирмы открывали свои дочерние компании здесь, репортеры начали искать людей которые могли быть каким-то образом связаны с Perfin Services Limited.
В интернете журналисты обнаружили мужчину из Санкт-Петербурга — Олега Мельника, который указал на двух сайтах, что работает на Perfin Services Limited и оказывает определенные услуги, связанные с Мальтой.
В числе таких услуг — получение мальтийского гражданства взамен инвестиций, оптимизация налогообложения через создание мальтийского филиала и защита активов через создание фондов и трастов.
Журналисты, чтобы узнать как работает мальтийская схема, под прикрытием связались с самим Мельником, представившись клиентами из Кыргызстана которые хотели бы воспользоваться его услугами. В первом разговоре Мельник опроверг, что оказывает услуги связанные с Мальтой. Однако в тот же день перезвонил и уточнил, что Питер Мамо занимается такими вещами и может помочь.
Мельник добавил, что Мамо оказывал услуги по оптимизации налогообложения партнерам из Соединенных Штатов и у него были связи и в странах СНГ. Он попросил журналистов описать ситуацию и переслать ему, чтобы он связался с Мамо. Репортеры «ПолитКлиники» отправили письмо от имени вымышленного кыргызстанского бизнесмена, однако никакого ответа от Мельника или Мамо так и не пришло.
Мельник в разговоре также заявил, что Эрика Иззо — другая акционерка и глава Perfin Services Limited — занимается исключительно продажей мальтийского гражданства и является дочерью Питера Мамо.
Журналисты попытались напрямую связаться с Орловым и Эрикой Иззо. Контакты Мамо найти не удалось и вопросы были адресованы ему в письме Иззо. Однако журналисты не получили ответов на свои письма на момент публикации материала.
Описание работы Мельника и его упоминание об услугах Мамо и Иззо дополнительно подтверждает что мальтийские партнеры помогают через свои схемы оптимизировать налогообложение и защищать активы своих клиентов через создание мальтийских фирм. Однако подробностей работы этих схем на момент публикации материала узнать не удалось.
Автор: ПолитКлиника
Фактчекинг: Инна Кывыржик