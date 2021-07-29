Что известно о «Глобалико Холдингс» и отеле «Дамас»?



«Глобалико Холдингс» официально зарегистрировалась в 2009 году по адресу Шопокова 93/2, а в 2015 году сменила юридический адрес на Жумабека 107. По этому адресу сейчас находится отель «Дамас».



В тот же год земельный участок по этому адресу выкупает Чолпон Абдрахманова — информация об этом отражена в кадастровых документах. Как выяснили журналисты, она является родной сестрой Алмазбека Абдрахманова — доверенного лица и помощника Жапарова когда он был кандидатом в президенты на выборах в 2011 году.



*Чолпон Абдрахманова владеет землей с октября 2009 года по сей день. До Чолпон Абдрахмановой владельцем участка была организация «Собственники жилых и нежилых помещений». О ней информации найти не удалось. Причем земля начиная с 2011 года находится в постоянных залогах у Кыргызского инвестиционно-кредитного банка (KICB). По словам Абыкеева на постройку здания взяли кредит который еще не выплатили.

Само здание находится во владении Глобалико Холдингс, что также показывают кадастровые документы и было введено в эксплуатацию с 2013 года. Но несколько источников нам рассказали, что де-факто владельцем отеля является сам Акылбек Жапаров. На условиях анонимности один из строителей рассказал, что семья Акылбека Жапарова участвовала в строительстве отеля.



«Я работал штукатуром. Четыре-пять раза видел Акылбека Жапарова своими глазами и его жену два раза. Иногда я слышал от ребят, что они пришли и находятся внизу. Приходил и его сын, я забыл его имя. Сын привозил наши деньги и передавал их прорабу в каждую субботу, а он отдавал их нам », — сказал строитель.



В одном из пресс-релизов университета АДАМ (бывшая Бишкекская финансово-экономическая академия) говорилось о том, что отель предоставил Акылбек Жапаров.



«Особенно хотелось бы отметить, что место для проведения мероприятия, конференц-зал отеля «Дамас», любезно предоставил почетный выпускник БФЭА, экс вице-премьер министр, д.э.н., Жапаров А.У.», — сказано в пресс релизе.



К тому же сын Жапарова в своем профиле в LinkedIn указывает себя как менеджера Globalico Holdings.

Акылбек Жапаров

По оценке независимых экспертов примерная стоимость здания составляет 8 млн долларов. Спутниковые снимки показывают, что отель строился в период с 2010 по 2013 год, в бытность Жапарова министром экономразвития и торговли, первым вице-премьер-министром, депутатом и министром финансов.



Налоговая служба по непонятной причине отказала в выдаче архивных деклараций Акылбека Жапарова — в ведомстве ответили, что данные за 2017-2018 года опубликованы на сайте Налоговой Службы. В открытых данных размещены декларации, начиная с 2015 года. По этим данным, годовой доход Акылбека Жапарова не превышает миллиона сомов в год.



Однако считая, что Жапаров с 1992 года проработал на госслужбе, его зарплаты не хватило бы на строительство такого здания.



Сам Акылбек Жапаров в своем интервью «ПолитКлинике» в 2017 году отрицал свою причастность к отелю «Дамас». Но по его словам в том же интервью, его жена успешная бизнесвумен, поэтому существует вероятность того, что отель мог быть построен на деньги Анары Жапаровой или за счет кредитов, которые по словам Абыкеева, компания взяла для строительства отеля.



Но в другом интервью Жапаров рассказал, что там есть доля его жены. Опровергнуть или подтвердить эту информацию независимо журналистам не удалось.