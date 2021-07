«Альфатроникс» зарегистрирована тому же адресу, что и фирмы «Ала-Тоо Рэнт» и «Ала-Тоо Импекс» — в здании по улице Шопокова.



Журналисты обратились за комментариями к Алишерову и Кыдыралиеву, но оба стали отрицать свою причастность к компаниям с мальтийскими акционерами или самому Жапарову.



Абыкеев в интервью заявил, что учредителем Ала-Тоо Импекс является Питер Мамо — в 2004 году Мамо с российским партнером хотели открыть банк, построили здание, но так и не получили лицензию.



Регистрация на Мальте не единственное, что объединяет эти 4 компании. Согласно базе данных ICIJ держателем акций всех вышеперечисленных 4-х фирм является либо являлась Perfin Services Ltd. Директорами и акционерами этой компании числились граждане Мальты Питер Мамо и Эрика Иззо.



*Подробнее о Perfin Services Limited

В 2013 году все акции как минимум двух фирм — Globalico Holdingsи Eurasia Capital Limited за подписью Питера Мамо были переданы компании Perfin Services Limited от фирмы Maмo, Pace and Associates Ltd. Директором последней компании был все тот же Питер Мамо.