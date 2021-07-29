Юристы «Института Медиа Полиси» (ИМП) разобрали принятие Жогорку Кенешем законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации» и заявили, что депутаты не только нарушили собственный регламент, но и Конституцию страны.

В ИМП напомнили, что законопроект отклонили еще 30 июня этого года. Согласно регламенту парламента, депутаты могут повторно рассмотреть документ только спустя шесть месяцев, то есть в январе 2022 года.

Они также напомнили, что согласно действующему гражданскому законодательству любой может защитить свою честь и достоинство через суд.

«Проектом же закона предлагается защитить эти права посредством административного органа, который без судебного решения, по усмотрению чиновников будет требовать от провайдеров блокирования той или иной информации», — отметили юристы.

Юристы опасаются, что принятый парламентом проект закона станет инструментом цензуры, который позволит «по прихоти чиновников запрещать информацию с критикой власти».

«Данный законопроект противоречит Конституции, так как цензура в Кыргызстане не допускается. Согласно части Конституции запрещается принятие законов, ограничивающих свободу слова, печати и средств массовой информации», — говорится в заявлении юристов.

Как принимали законопроект?

Скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации» в парламенте приняли 28 июля. При этом, рассмотрение проекта закона не было в повестке дня.

Однако ряд депутатов во время заседания попросили переголосовать. В итоге «за» принятие законопроекта проголосовали 97 депутатов, всего пятеро были «против». Для вступления закона в силу его должен подписать президент.

Депутатов попросили переголосовать по этому законопроекту еще в день его отклонения — тогда Бекешев сообщил, что к парламентариям с этой просьбой подходил представитель администрации президента. Но тогда они не стали этого делать.

Законопроект депутатки Гульшат Асылбаевой прописывает деанонимизацию пользователей интернета, а также блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована ложная информация.

Депутаты приняли законопроект на следующий день после того, как съездили на неформальную встречу в Госрезиденцию с президентом Садыром Жапаровым.

«Чаепитие прошло не безрезультатно, коллег моих уговорили», — прокомментировал Бекешев действия своих коллег. Сам Бекешев на встречу не поехал.

Проект закона «О защите от ложной и недостоверной информации» — это переработанный вариант скандального проекта «О манипулировании информацией». Документ почти год назад отправил на доработку с возражениями тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков.

Инициаторки законопроекта — депутатки Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова. Но его стали ассоциировать больше с Асылбаевой — она активно защищала законопроект, а пользователей, критиковавших его, называла «фейками и троллями».

После того, как президент вернул законопроект на доработку о нём долгое время не упоминали, но 31 мая в парламенте создали группу для выработки согласованного варианта.

В документе прописано, что в Кыргызстане будет создана Единая система идентификации, куда будут вносить всех пользователей сайтов и соцсетей. В документе не указывается, какой госорган будет создавать такую базу, а также кто оснастит и профинансирует ее работу.

Этот же «уполномоченный госорган» должен провести идентификацию всех анонимных пользователей через интернет-провайдеры, владельцев сайта и страниц сайта. Также этот орган будет принимать обращения граждан или юрлиц, в отношении которых опубликована и (или) распространена ложная, недостоверная информация.