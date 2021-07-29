Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что поставку 226 тысяч доз англо-шведской вакцины против COVID-19 AstraZeneca (новое название Vaxzevria) отложили. Её должны были доставить в Кыргызстан 29 июля.

По словам министра, поставку отложили из-за того, что сломался самолёт, который должен был привести препарат.

Препарат должны доставить в рамках программы COVAX и страна получит вакцины бесплатно.

Проблемы с доставкой AstraZeneca

Вакцину AstraZeneca в рамках COVAX в Кыргызстан не могут доставить уже несколько месяцев. Сначала минздрав приостановил поставку по программе COVAX из-за нескольких случаев смертей из-за тромбов у вакцинированных этим препаратом. Но затем ВОЗ пришла к выводу, что что смерть привившихся наступила не из-за вакцинации.

22 марта Кыргызстан получил заключение Глобальной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вакцине AstraZeneca — ВОЗ рекомендовала прививаться. В нем говорилось, что побочные эффекты могут быть вызваны сопутствующими заболеваниями человека.

После этого власти заявляли, что вакцину в Кыргызстан доставят в мае-июне, затем мае, потом обещали, что препарат доставят в страну в июле.

Вакцинация AstraZeneca

Ранее Вакцину AstraZeneca англо-шведского производства Кыргызстан получил 17 июля в виде гуманитарной помощи от Азербайджана. Препарат доставили в количестве 40 тысяч доз.

Препарат пока доступен только в Бишкеке в количестве 10 тысяч доз. Её можно получить в Центрах семейной медицины № 2, 3, 5, 7, 15 и в поликлинике для студентов. В регионах препарат будет доступен только к началу августа.

Вакциной AstraZeneca могут привиться все желающие старше 18 лет. Интервал между 1-й и 2-й дозами должен составлять 4–12 недель.

Вакцинация в Кыргызстане

Кроме AstraZeneca, в Кыргызстане можно привиться российским «Спутником V» и китайским Sinopharm. Также 28 июля в Кыргызстан в виде гумпомощи получил 25 тысяч доз казахской вакцины QazVac, но пока власти не сообщали, кто может её получить.

Кампания по вакцинации началась по Кыргызстану в конце марта 2021 года. Однако активная стадия вакцинации населения началась лишь в июле после того как в страну доставили вторую партию вакцины Sinopharm и на фоне третьей волны коронавируса.

По данным Республиканского штаба, на 29 июля в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 395 тысяч человек. А вторую — более 113 тысяч человек.

Также по данным минздрава, с начала пандемии выявили более 161 тысячи случаев заражения COVID-19. Всего скончалось за все время пандемии 2 301 пациент.