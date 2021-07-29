Депутаты парламента вынесли на общественное обсуждение проект изменения закона «О медицинском страховании граждан». В изменениях предлагается включить для иностранных студентов обязательное медстрахование.

В справке-обосновании к проекту закона говорится, что сейчас в Кыргызстане находятся более 40 тысяч иностранцев, обучающихся в общеобразовательных и средне-специальных учреждениях, а также университетах. В документе отмечается, что они не получают медицинские услуги по причине отсутствия статуса обязательному медстрахованию (ОМС).

Также в документе говорится, что среднемесячная зарплата иностранцев в Кыргызстане за 2020 год составила 65 тысяч сомов.

Инициаторы проекта закона предполагают, что если из 40 тысяч студентов 12 тысяч приобретут полис на полгода бюджет Фонда ОМС поступит почти 47 млн сомов. А если еще 12 тысяч оформят полис на год, то сумма поступлений составит почти 94 млн сомов.

Общая сумма поступлений, по прогнозам инициаторов, может составить 140 млн сомов. Расчеты они сделали согласно действующим тарифам на полис.

Сейчас сумма ОМС для иностранных граждан составляет 7 826 сомов сроком на полгода и 15 652 сомов для оформления на год. Стоимость полиса по обязательному медстрахованию утверждается ежегодно, ее устанавливает кабинет министров.