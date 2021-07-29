Пресс-служба Жогорку Кенеша опубликовала заявление, в котором утверждает, что депутаты не нарушили свой регламент, принимая законопроект «О защите от недостоверной информации».

«Поскольку только отклоненные законы рассматривают через шесть месяцев, а данный закон на заседании 30 июня отклонен не был, как утверждают отдельные СМИ», — говорится в заявлении.

В защиту того, что депутаты не нарушали регламент в пресс-службе добавили, что по результатам голосования 30 июня проект закона с замечаниями президента не был одобрен, а не отклонен.

«Депутатами в процессе голосования было внесено предложение о переголосовании по согласованному варианту проекта закона, однако вопрос на голосование поставлен не был, хотя статья 81 регламента допускает однократное возвращение к процедуре голосования», — добавили в парламенте.

В 81 статье статье регламента Жогорку Кенеша действительно указано, что однократное возвращение к рассмотренному вопросу допускается. Однако в статье также говорится, что к рассмотрению отклоненных законопроектов не возвращаются.

Об этом также говорили юристы «Института Медиа Полиси». В своем разборе принятия проекта закона они отметили, что 30 июня «за» документ проголосовали 59 депутатов, а «против» выступили 38.

«Поскольку законопроект не был поддержан большинством голосов от общего числа депутатов, закон считается отклоненным», — пояснили юристы.

Читать еще: Принятие закона о фейках нарушает Конституцию и регламент парламента — «Институт Медиа Полиси»

Скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации» в парламенте приняли 28 июля. При этом, рассмотрение проекта закона не было в повестке дня.

Однако ряд депутатов во время заседания попросили переголосовать. В итоге «за» принятие законопроекта проголосовали 97 депутатов, всего пятеро были «против». Для вступления закона в силу его должен подписать президент.

Депутатов попросили переголосовать по этому законопроекту еще в день его отклонения — тогда Бекешев сообщил, что к парламентариям с этой просьбой подходил представитель администрации президента. Но тогда они не стали этого делать.

Законопроект депутатки Гульшат Асылбаевой прописывает деанонимизацию пользователей интернета, а также блокировку сайтов без решения суда, если там будет опубликована ложная информация.

Депутаты приняли законопроект на следующий день после того, как съездили на неформальную встречу в Госрезиденцию с президентом Садыром Жапаровым.