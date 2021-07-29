Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 13 пациентов с COVID-19.

  • Бишкек — 7;
  • Ош — 1;
  • Чуйская область — 3;
  • Ошская область — 1;
  • Иссык-Кульская область — 1.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 301 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки COVID-19 подтвердился у 930 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

  • Бишкек — 528;
  • Ош — 4;
  • Чуйская область — 142;
  • Ошская область — 43;
  • Таласская область — 16;
  • Нарынская область — 17;
  • Иссык-Кульская область — 57;
  • Джалал-Абадская область — 67;
  • Баткенская область — 56.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 161 015 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 450 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 141 499 пациентов.

По данным штаба, на 29 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 3 746 пациентов. Еще 12 164 человека лечатся амбулаторно.

За сутки среди медиков выявили 17 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 417 медработников, из которых выздоровели всего 5 756 медиков.

Также по данным штаба, на 29 июля в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 395 тысяч человек. А вторую — более 113 тысяч человек.

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