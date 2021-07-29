Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли 13 пациентов с COVID-19.

Бишкек — 7;

Ош — 1;

Чуйская область — 3;

Ошская область — 1;

Иссык-Кульская область — 1.

По данным штаба, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 301 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Также за сутки COVID-19 подтвердился у 930 человек. Больше всего случаев зафиксировано в столице.

Бишкек — 528;

Ош — 4;

Чуйская область — 142;

Ошская область — 43;

Таласская область — 16;

Нарынская область — 17;

Иссык-Кульская область — 57;

Джалал-Абадская область — 67;

Баткенская область — 56.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 161 015 случаев заражения коронавирусом.

Штаб также сообщает, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 1 450 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 141 499 пациентов.

По данным штаба, на 29 июля в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечится 3 746 пациентов. Еще 12 164 человека лечатся амбулаторно.

За сутки среди медиков выявили 17 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 6 417 медработников, из которых выздоровели всего 5 756 медиков.

Также по данным штаба, на 29 июля в Кыргызстане первую дозу вакцины против COVID-19 получили свыше 395 тысяч человек. А вторую — более 113 тысяч человек.