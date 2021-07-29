Пресс-служба Госслужбы исполнения наказаний сообщила изданию «Акипресс», что активиста и лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова перевели в ИВС ГУВД Бишкека.

По данным ГСИН, Молдокматова перевели в ГУВД еще 23 июля на основании постановления следователя МВД. В ИВС столичного ГУВД активист пробудет 10 дней.

Ранее также стало известно, что 26 июля Молдокматов получил уведомление о подозрении в совершении преступления — «Организация массовых беспорядков». Однако активист не подписал протокол допроса, а также врученное ему уведомление о подозрении.

Вместе с этим будучи в СИЗО-1 столицы он объявил голодовку, так как не согласен с возбуждением нового уголовного дела против себя. До этого его адвокат Кантемир Турдалиев говорил, что досудебное производство в отношении Молдокматова начали по статье «Захват зданий и сооружений», а затем переквалифицировали в «Организацию массовых беспорядков».

Задержание Молдокматова

Лидера партии «Туран» Жениша Молдокматова задержали 6 мая 2021 года. В тот же день его водворили в ИВС. Адвокат политика Кантемир Турдалиев назвал это задержание незаконным.

По его словам сначала Молдокматова допрашивали по другому делу, но вскоре задержали. Он рассказал, что в начале Молдокматова обвиняли в освобождении бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время беспорядков в октябре 2020 года.

Он также добавил, что во время беспорядков у здания ГКНБ собравшиеся выдвигали другие требования. А сам Молдокматов не пытался захватить здание, а наоборот пытался успокоить толпу.

8 мая Первомайский райсуд Бишкека водворил политика в СИЗО на два месяца. Затем 1 июня Бишкекский горсуд принял решение оставить Молдокматова под стражей до 6 июля 2021 года. Спустя месяц прошло очередное заседание и Первомайский райсуд продлил политику меру пресечения до 6 сентября в СИЗО-1.