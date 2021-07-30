Антикоррупционный деловой совет (АДС) при президенте Кыргызстана отреагировал на законопроект о введении Чрезвычайной ситуации в экономике.

Сам законопроект уже был принят парламентом в трех чтениях, а его инициатором является глава министерства экономики и финансов Акылбек Жапаров. Теперь, чтобы проект закона вступил в силу его должен подписать президент Садыр Жапаров.

В АДС считают, что некоторые нормы, указанные в проекте, противоречат политике и указу президента по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.

«Обращаем внимание на то, что вводимые кабинетом министров дополнительные обязательства для налогоплательщиков по изменению ставок налогов и процедур по налогообложению вызывает все больше вопросов в обоснованности предлагаемых мер, а также их прозрачности», — говорится в заявлении совета.

Вместе с этими рисками, в деловом совете отметили и штрафы за нарушения для бизнеса, которые становятся больше действующих.

«В проекте закона не учтены требования регламента Жогорку Кенеша, где при внесении проекта закона прилагаются сопроводительные документы, в том числе анализ регулятивного воздействия проектов законов, направленный на регулирование предпринимательской деятельности и оценки влияние закона на бизнес, а также требование по проведению обязательной антикоррупционной экспертизы», — добавили в совете.

В деловом совете обратили внимание и на термин «чрезвычайная ситуация политического характера». В АДС отметили, что этот термин не обозначен в законодательных актах и «может привести к различному дискреционному толкованию».

В своем заявлении члены АДС добавили, что проект закона в случае принятия окажет негативное воздействие на экономику. Деловой совет также не видит и объективных причин для срочного принятия законопроекта.

«Антикоррупционный деловой совет считает необходимым провести экспертизу, чтобы оценить влияние закона на режим ведения бизнеса в стране, провести консультации с бизнесом и общественные слушания. Любой принимаемый закон должен работать на развитие экономики, а не на ее ухудшение», — заключили в совете.

Что предлагает законопроект?

Законопроект о режиме Чрезвычайной ситуации в экономике был принят парламентом 29 июля в третьем чтении. Согласно проекту закона, режим ЧС вводится по всему Кыргызстану.

Какие условия должны быть, чтобы ввести ЧС в экономике:

если ежемесячный рост уровня индекса потребительских цен в отчетном месяце по сравнению с предыдущим превышает в среднем 3,5% три месяца подряд;

если уровень госдолга по отношению к ВВП превысил допустимый предел на 20% пунктов от установленного предельного значения;

в случае резкого сокращения индекса физического объема отраслей экономики, формирующих ВВП на 20% в течение трех месяцев;

в случае значительного сокращения внешнеторгового оборота на 20% в течение трех месяцев;

если идет снижение объема налоговых платежей на 20% в течение трех месяцев;

ухудшение инвестиционного климата, рост оттока прямых инвестиций на 20% в течении двух кварталов;

введение чрезвычайной ситуации и/или чрезвычайного положения в установленном порядке, результаты которых повлекли ущерб экономике страны, и ликвидация его последствий.

Как вводится режим ЧС в экономике?

Режим ЧС в экономике, согласно законопроекту, вводится по решению кабинета министров не позднее семи дней с того момента как профильный госорган вносит это предложение к президенту.

Сейчас таким госорганом является министерство экономики и финансов.

Что сможет сделать кабинет министров при действии ЧС в экономике:

изменять налоговый режим, а также размер налогов и сборов;

изменять процедуры конкурсов на право использования недр, госзакупок и предоставление лицензий, а также ввоза и регистрация продукции;

изменять порядок формирования и исполнения бюджетов;

изменять условия погашения кредитов, предоставляемых государством;

решать проведение реструктуризации бюджетных кредитов;

упрощать процедуры займов;

изменять тарифную политику;

устанавливать правила внутренней и внешней торговли;

устанавливать правила избрания и назначения руководящего состава госпредприятий;

устанавливать правила управления госимуществом и порядка предоставления госимущества во временное владение;

устанавливать порядок условий проведения процедур банкротства.

Кроме делового совет на проект закона ранее обратил внимание и бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит. В своем обращении он заявил, что законопроект содержит нормы, «которые потенциально могут оказать негативное влияние на субъекты бизнеса и экономику страны в целом».

У него также вызывают вопросы прозрачность и обоснованность предлагаемых мер, которые позволят кабмину вводит дополнительные обязательства для налогоплательщиков и изменять процедуры по налоговому администрированию.

Кроме этого, экономист Азамат Акеенев сказал, что законопроект похож на еще одну попытку властей регулировать бизнес. Акенеев добавил, что из-за коррумпированности госорганов он не видит в этом законопроекте необходимости.

«Законопроект еще больше снижает роль парламента. Расходование госбюджета требует двойного, тройного контроля. Эта та область, где может быть много разных злоупотреблений. Без согласования с парламентом спешное распределение казенных денег может не только увеличить и без того имеющиеся коррупционные риски, но допустить неэффективное распределение госсредств», — сказал он.