Депутаты Бишкекского горкенеша 30 июля собрались на первое заседание, где они принесли присягу. Член ЦИК Кайрат Маматов вручил им удостоверения и нагрудные знаки.

На этом же заседании депутаты избрали лидеров фракций.

1. «Эмгек» — Жумабек Салымбеков;

2. «Ата-Журт Кыргызстан» — Алымбек Бактыбеков;

3. «Ишеним» — Сайдахмат Исмаилов;

4. «Ынтымак» — Казыбек Эргешов;

5. «Онугуу-Прогресс» — Манас Абдыллабек уулу;

6. «Социал-демократы» — Кадыр Атамбаев;

Фракции «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним» и «Онугуу-Прогресс» образовали коалицию большинства. На пост её лидера депутаты предложили Таалайбека Дайырбекова из партии «Ишеним».

На должность председателя БГК, коалиция большинства выдвинула депутата Куванычбека Конгантиева из «Ата-Журт Кыргызстан».

Партии «Ынтымак» и «Социал-демократы» образовали оппозиционное меньшинство.

Повторные выборы в БГК

Центризбирком 26 июля признал состоявшимися повторные выборы в Бишкекский горкенеш, которые прошли 11 июля.

По данным ЦИК, в голосовании принял участие 104 141 избиратель, количество недействительных бюллетеней составило 710.

Барьер в 7% из 18 партий преодолели 6 — «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Онугуу-Прогресс» и «Социал-демократы». Между ними распределены 45 мандатов столичного кенеша.

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11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы в горкенеши, из-за того, что итоги голосования предыдущих выборов были аннулированы из-за выявленных многочисленных нарушений.

Над материалом работал Темирлан Доктурбек уулу.