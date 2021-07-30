Депутаты Бишкекского горкенеша 30 июля собрались на первое заседание, где они принесли присягу. Член ЦИК Кайрат Маматов вручил им удостоверения и нагрудные знаки.
На этом же заседании депутаты избрали лидеров фракций.
- 1. «Эмгек» — Жумабек Салымбеков;
- 2. «Ата-Журт Кыргызстан» — Алымбек Бактыбеков;
- 3. «Ишеним» — Сайдахмат Исмаилов;
- 4. «Ынтымак» — Казыбек Эргешов;
- 5. «Онугуу-Прогресс» — Манас Абдыллабек уулу;
- 6. «Социал-демократы» — Кадыр Атамбаев;
Фракции «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним» и «Онугуу-Прогресс» образовали коалицию большинства. На пост её лидера депутаты предложили Таалайбека Дайырбекова из партии «Ишеним».
На должность председателя БГК, коалиция большинства выдвинула депутата Куванычбека Конгантиева из «Ата-Журт Кыргызстан».
Партии «Ынтымак» и «Социал-демократы» образовали оппозиционное меньшинство.
Повторные выборы в БГК
Центризбирком 26 июля признал состоявшимися повторные выборы в Бишкекский горкенеш, которые прошли 11 июля.
По данным ЦИК, в голосовании принял участие 104 141 избиратель, количество недействительных бюллетеней составило 710.
Барьер в 7% из 18 партий преодолели 6 — «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Онугуу-Прогресс» и «Социал-демократы». Между ними распределены 45 мандатов столичного кенеша.
Читать по теме: Безработные, застройщики, бизнесмены и действующие депутаты. Кто хочет попасть в горкенеш Бишкека?
11 июля в Бишкеке, Оше и Токмаке прошли повторные выборы в горкенеши, из-за того, что итоги голосования предыдущих выборов были аннулированы из-за выявленных многочисленных нарушений.
Над материалом работал Темирлан Доктурбек уулу.