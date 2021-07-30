Депутаты недовольны тем, что дома, сожженные в Баткене во время конфликта на границе, все еще не достроены.

Строительство жилья обещали закончить за два месяца, но оно до сих пор не завершено.

«Разве вы не обещали, что дома будут построены в течение двух месяцев, и [пострадавшие] смогут заехать? Прошло три месяца […] Таджики достроили дома и заселили. Вы только обещаете, а денег не даете», — сказал Рыскелди Момбеков.

*Власти Таджикистана восстановили 22 дома, разрушенные в ходе кыргызско-таджикского пограничного конфликта, и передали ключи жителям 4 июля. На строительство домов было потрачено около 130 тысяч сомони (11,5 тысячи долларов).

Статс-секретарь Государственного агентства по архитектуре, строительству и коммунальному хозяйству Самат Борубаев сообщил, что из 140 разрушенных домов 60 уже построены.

«Сегодня заселились 15 человек. Что касается 36 домов [которые строят для семей погибших] — закрыли крыши, сейчас приводятся в порядок дворы, проводится озеленение, канализация и выкладывается асфальт», — сказал Борубаев.

Заместитель министра экономики и финансов Данияр Иманалиев добавил, что жилая площадь домов составляет 128 квадратных метров и состоит из двух комнат.

*Строительство жилья для семей 36 граждан Кыргызстана, погибших в результате военной агрессии Таджикистана ведется в районе Чет-Булак Баткенской области. Строительство ведет строительная компания «Ихлас» за свой счет.

Официальный представитель администрации президента в Баткене Азат Курбанбеков сообщил «Клоопу», что построенные дома находятся в селе Максат Лейлекского района. Всего в селе Максат строится 83 дома.

Курбанбеков также отметил, что остальные дома строятся в Баткенском районе, и заверил, что их строительство завершится к 31 августа.

Неделю назад около 30 жителей села Ак-Сай Баткенской области устроили митинг возле местной администрации. Они жаловались, что их дома были разрушены во время конфликта и что строительство до сих пор не началось.

По данным МЧС, в Баткенской области таджикскими военнослужащими были сожжены 140 домов и 84 объекта. Администрация Баткена сообщила, что ущерб кыргызстанцев составил более 1 млрд 305 млн сомов.

В мае, во время встречи с местными жителями Баткена, президент Садыр Жапаров пообещал, что «дома будут построены в течение двух месяцев, а пострадавшие семьи получат 1 млн сомов компенсации».

В настоящее время в Баткенской области государством ведется строительство 46 социальных объектов, 16 из которых должны быть сданы в текущем году. Данияр Иманалиев сообщил, что на строительство социальных объектов из бюджета предусмотрено 370 миллионов сомов.