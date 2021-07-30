Депутаты Жогорку Кенеша 29 июля завершили работу своей внеочередной сессии и ушли на каникулы.

Во время закрытия сессии спикер парламента Талант Мамытов сказал, что депутаты приняли значимые законы, направленные на стабилизацию экономики в условиях пандемии.

Подпись: Видео издание Kaktus.media.

Уже после закрытия сессии сразу ряд кыргызских СМИ сообщили, что депутаты собрались в одном из столичных ресторанов на банкет по случаю завершения работы.

Так по информации издания Kaktus.media, парламентарии собрались в ресторане Rixos Hall. На кадрах видно, что около заведения были припаркованы около 30 дорогостоящих авто.

Также по данным «Спутник Кыргызстана», депутаты собрались по приглашению спикера Жогорку Кенеша Таланта Мамытова. Видео с места встречи депутатов в ресторане опубликовали и в издании «Акипресс».

Не первый банкет

Это не первый раз, когда депутаты собираются вместе на банкете в честь окончания работы парламента. Подобное мероприятие ранее для них устроил президент Садыр Жапаров.

27 июля Жапаров пригласил депутатов в свою Госрезиденцию. Часть приглашенных в интервью журналистам сообщили, что не знаю цели встречи.

Однако другие депутаты рассказали, что их пригласил президент по случаю окончания работы созыва. Действия своих коллег раскритиковал депутат Жанар Акаев, назвав прием президента «государственной коррупцией».

На следующий день депутаты приняли скандальный законопроект «О защите от ложной и недостоверной информации». Вместе с этим они приняли и поправки в закон «О выборах» и ряд законопроектов от президента: «О местном самоуправлении», «О местной государственной администрации» и «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

При этом ранее парламентарии были настроены против указанных законопроектов и даже раскритиковали проекты законов «О местном самоуправлении», «О местной государственной администрации» за то, что в них прописаны чрезмерные полномочия для акимов.