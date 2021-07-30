Пресс-служба МЧС сообщила, что на трассе Ош — Сары-Таш — Эркештам в селе Кызыл-Коргон произошло ДТП, в котором погибли два человека.

Фото: пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, 30 июля водитель машины «Тойота Ист» не справившись с управлением, съехал с дороги и упал в реку Гулчо.

В результате аварии погибли мужчина и женщина.

«Спасатели, прибыв на место вытащили автомобиль, извлекли тела погибших из воды и передали сотрудникам МВД», — сообщили в МЧС.

Ситуацией с увеличившимся количеством ДТП, в которых погибают люди, ранее обеспокоился президент Садыр Жапаров. Он поручил главе МВД Улану Ниязбекову усилить контроль и профилактику на дорогах.

После этого, Ниязбеков раскритиковал работу ГУОБДД и патрульной милиции Бишкека. Он приказал им работать в три смены, а если они не покажут результат за короткое время то руководителям «придется уйти».

За последнее время в Чуйской и Иссык-Кульской областях произошли несколько аварий, в которых погибли люди. Так, 22 июля в Кеминском районе Чуйской области в результате ДТП погибли шесть человек. В милиции сообщили, что водитель одной из машин, которые врезались друг в друга, был пьян.

В тот же день на автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол в селе Чырпыкты 22 июля столкнулись еще две машины — один из водителей был пьян. В результате ДТП погибли пять человек, еще десять пострадали.

На той же автодороге Балыкчы — Ананьево — Каракол в селе Чырпыкты уже 26 июля столкнулись две машины. В результате ДТП погибла девочка, трое пострадали.

Над материалом работала Жаныл Умуралиева.