Депутата Куванычбека Конгантиева от партии «Ата-Журт Кыргызстан» избрали председателем Бишкекского горкенеша. Такое решение приняли депутаты БГК на своём первом заседании 30 июля.

Кандидатуру Конгантиева предложила коалиция большинства, в которую вошли фракции «Эмгек», «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним» и «Онугуу-Прогресс».

Куванычбек Конгантиев — сын бывшего генпрокурора Камбаралы Конгантиева и племянник экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева. Он был депутатом прошлых 26 и 27 созывов Бишкекского горкенеша от партий «Кыргызстан» и «Республика».

Депутат Конгантиев также является директором Центрально-Азиатской зоны по дзюдо и вице-президентом Национальной федерации дзюдо.

На заседании в БГК депутаты также избрали заместителя председателя. Им стал Токтосун Султанов из партии «Эмгек». Депутат ранее был заместителем акима Октябрьского района, акимом Первомайского и Ленинского районов.

«Ата-Журт Кыргызстан»

Партия «Ата-Журт Кыргызстан» — новый игрок на политической арене Кыргызстана. При этом от партии в горкенеши на выборы 11 апреля баллотировались более тысячи кандидатов в депутаты.

Партией руководит Айбек Маткеримов — кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Мекенчил» во время парламентских выборов 2020 года. В этой партии минимум семь кандидатов были в списках «Мекенчил».

Кроме того, в горкенеш Джалал-Абада баллотировалсяот этой партии Ташиев Тай-Мурас Камчыбекович — сын Камчыбека Ташиева, главы ГКНБ и основателя «Мекенчил».Партию в Бишкеке и Оше сопровождали скандалы — от проведения агитационного массового концерта во время пандемии коронавируса до того, что журналист-расследователь Ыдырыс Исаков уличил партию в плагиате части программы у «Реформы».

Также более пяти партий, принимающих участие в предвыборной гонке в Ошский городской кенеш, обвинили партию «Ата-Журт Кыргызстан» в использовании админресурса и подкупе голосов.

Большинство кандидатов этой партии в Оше были государственными служащими, и многие из них шли на парламентские выборы в составе партии «Биримдик». Но партию не сняли с гонки в апреле, а после отмены результатов выборов в столичный и Ошский горкенеш, политобъединение допустили на повторные выборы и в Бишкеке, и в Оше.

В ЦИК заверили, что соответствующие органы проведут проверку. 26 марта на заседании Координационной группы оперативного реагирования Бишкекской ТИК было озвучено, что в отношении партии «Ата-Журт Кыргызстан» было зарегистрировано дело по статье «Подкуп голосов избирателей».