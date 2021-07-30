Депутат Дастан Бекешев в своем фейсбуке рассказал о том, как прошло внеочередное заседание парламента.

По его словам, парламентарии заседали 29 июля до 9 часов вечера, а самой повестке дня было 33 вопроса.

«Это кошмар какой-то на самом деле. Многие законопроекты я уверен многие [депутаты] не читали», — сказал депутат.

29 июля парламентарии закрыли внеочередную сессию и ушли на летние каникулы.

Что рассказал Бекешев

По словам депутата, 29 июля парламентарии «поучаствовали в законотворческом марафоне и навытворяли несколько законов», в основном в экономической сфере.

«Как обычно, с желанием от души поработать во благо потомков Манаса Великодушного мы расширяли круг рассматриваемых вопросов и остановились на 33 вопросах», — написал он.

По словам Бекешева, на «пятой скорости» парламентарии пролетели законопроекты, касающиеся детей. Он сообщил, что в закон о внешней миграции прошла поправка, позволяющая родителям оформлять загранпаспорт на детей, не достигших одного года на срок 2 года, а если ребёнку более одного года, то паспорт можно получить сроком на 5 лет.

«Был принят новый Кодекс о детях, который за 10 лет уже третий раз переписывается в рамках международных грантов, а вместе с Кодексом прошли пакеты поправок в различные законы. Ради деток кабмин выпросил у Международной Ассоциации Развития $4,8 млн гранта на ремонт 60 детских садиков», — написал он.

Кроме того, Бекешев отметил, что депутаты приняли в первом чтении конституционный законопроект о кабинете министров. Ранее этот законопроект депутаты отправили на доработку.

«После беш-бармака одумались и исправились. Исправились и по другим законопроектам. В первом чтении приняли законопроекты о местной госадминистрации и об органах местного самоуправления, которые уничтожают самостоятельность местной власти и дают неприкосновенность акимам», — отметил он.

Также нардеп сообщил, что парламентарии в четвёртый раз за 12 лет переписывают закон «О государственно-частном партнерстве».

«В 2009 году, когда я работал в Министерстве экономики мы впервые писали этот законопроект, а консультанты из АБР, получавшие миллионы давали свои замечания. Чуда в привлечении частных партнеров не произошло, а кто знает, может в этот раз найдутся наивные инвесторы, пожелавшие поработать с государством?» — написал Бекешев.

Также по его словам, «в надежде улучшить жизнь» баткенцев депутаты приняли поправки в законы, которые сократили подоходный налог с 10% до 5% в приграничных территориях, списали задолженность по налогам и сборам, пострадавшим предпринимателям от военной агрессии Таджикистана, освободили от некоторых налогов, желающих открыть бизнес в Баткенской области.

«В последнее время, активисты и борцы с коррупцией часто капаются на сайте государственных закупок и кому-то это не нравится. В Закон о госзакупках внесли понятие конфиденциальных закупок, а минимальную пороговую сумму увеличили до 5 млн сомов. До 5 млн сомов в течение года госорганы и органы местного самоуправления смогут закупать товары и услуги методом прямого заключения договора», — сообщил он.

Кроме того, Бекешев отметил, что принятый депутатами законопроект, ограничивающий курение в общественных местах «вряд ли в ближайшем будущем заработает, так как ни сил, ни средств бороться с курильщиками у государства нет».

«Ударили и по печени бизнесменов поправками, позволяющими Кабмину вводить режим чрезвычайной ситуации в экономике. Скоро введут такой режим и начнётся шорох. В некоторых компаниях шорох уже начался.

Малый и средний бизнес думал, что расчехляют чиновников и крупных бизнесменов, но скоро расчехлять начнут и этот сектор. Этот законопроект предприниматели не читали, не читали и многие депутаты», — сообщил он.

По словам Бекешева, даже учитывая, что «весьма ужасные нормы удалось убрать», законопроект в таком виде «несёт большие риски».

«Скоро объявят выборы. Выбирайте своих представителей головой, чтобы и они думали головой. Хватит выбирать сердцем или ртом. Беш-бармак лучше кушать за свой счёт», — написал он.

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