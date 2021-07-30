Рассказываем о тех, кто в ближайшие годы будет заниматься благоустройством города и выбирать нового мэра. Причем официально — бесплатно. Должность депутата горкенеша не предполагает зарплаты.

Правда, более 20% из них уже занимались этим в предыдущем созыве горкенеша. Преимущественно вернулись в БГК, перебежав в другие партии, представители фракций «Республика — Ата Журт» и «Өнүгүү — Прогресс».

Партия «Эмгек»