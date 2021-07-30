Бишкекская ТИК объявила о том, что признала состоявшимися повторные выборы в горкенеш 11 июля. Из 18 партий, которые боролись за кресла, порог в 7% преодолели шесть партий.
Это:
1 «Эмгек» — 11 мандатов;
2 «Ата-Журт Кыргызстан» — 9 мандатов;
3 «Ишеним» — 8 мандатов;
4 «Ынтымак» — 7 мандатов;
5 «Өнүгүү — Прогресс» — 5 мандатов;
6 «Социал-демократы» — 5 мандатов.
Рассказываем о тех, кто в ближайшие годы будет заниматься благоустройством города и выбирать нового мэра. Причем официально — бесплатно. Должность депутата горкенеша не предполагает зарплаты.
Правда, более 20% из них уже занимались этим в предыдущем созыве горкенеша. Преимущественно вернулись в БГК, перебежав в другие партии, представители фракций «Республика — Ата Журт» и «Өнүгүү — Прогресс».
Партия «Эмгек»
Эльмир Досалиев — депутат фракции «Республика — Ата Журт» уходящего созыва. До своего депутатства в горкенеше был общественным советником парламентария Эмиля Токтошева из «Ата Мекена». Он — учредитель компании ОсОО «Дос-Инжинииринг», которая занимается деятельностью в области инженерных изысканий и предоставлением технических консультаций в этих областях.Досалиев стоял в списке под № 8 от этой партии.
Бактиярбек Иманалиев — гендиректор строительной компании «Имарат прогресс» и четвертый в списке партии во время выборов. При этом, по информации, указанной в минюсте, Иманалиев — основатель и соучредитель еще нескольких стройкомпаний с почти одинаковыми названиями: «Имарат Констракшен», «Имарат Проект».
Он по данным СМИ — представитель строительного клана Иманалиевых: им принадлежит группа строительных компаний «Имарат строй». Раньше ее президентом был заслуженный строитель республики Бейшенбек Иманалиев. После его смерти в 2020 году холдинг возглавил его сын, брат новоизбранного депутата — Даниярбек Иманалиев. Он был депутатом фракции СДПК уходящего созыва.
Елизавета Алымбаева — о ней практически ничего не известно. «Эмгек» в списках указала, что Алымбаева — предпринимательница с высшим образованием. Она баллотировалась под № 3.
Айбек Ашимов — указан партией как главный специалист в аппарате БГК. Был в списке под № 29.
Бактыбек Абдиев — депутат уходящего созыва от «Республика — Ата Журт». О нем известно, что он основатель и руководитель компании «Саба», которая оказывает барные услуги.
Лира Акунова, которая была в списке партии на повторных выборах в июле под № 6, значится гендиректором ОсОО «Кулан-Ата Алайку». По данным же минюста, Акунова — бизнес-леди, которая открыла и возглавляет компанию «Забира Компани», которое сдает недвижимость. Еще Акунова возглавляет объединение «Ассоциация содействия возрождению духовности “Руханият” », создающее кино и телепрограммы.
Токтосун Султанов — безработный с высшим образованием, был 11-м по списку. Бывший чиновник акимиата Октябрьского района Бишкека, экс-аким Первомайского района и Ленинского района.
Руслан Шаршенбай уулу — был в списке под № 16, значится там как гендиректор ОсОО «A.S. DORDOI». По данным минюста, компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.
Шаршенбай уулу фигурирует в еще девяти компаниях как соучредитель или руководитель, кроме этой — все они прямо или косвенно связаны с Ассоциацией «Дордой».
Светлана Кенжебаева — была представлена в списке как безработная под № 9. Ранее возглавляла районный центр образования в Ленинском районе Бишкека.
Жумабек Салымбеков — депутат уходящего созыва от СДПК, почетный гражданин Бишкека. Этот созыв для него будет уже пятым в кресле депутата горкенеша. Салымбеков — представитель влиятельной семьи Салымбековых, член совета директоров Ассоциации «Дордой».
Замыкает список депутатов от «Эмгека» Ильяз Чалов, № 13 в списке. Он значится как гендиректор ОсОО «Атиаз», которое торгует стройматериалами и сантехникой. По данным минюста, Чалов — учредитель этой компании. Еще он учредитель и директор компании «Зымырык-инвест» — она занимается строительством домов и нежилых помещений.
«Ата-Журт Кыргызстан»
Самая многочисленная партия на выборах апреля и июля- 2021 не стала вносить в свою первую десятку по списку больших изменений. Большая часть из девяти кресел от «Ата-Журт Кыргызстан» будет занята уже сидевшими в них раньше депутатами БГК.
Алымбек Бактыбеков. Он в прежнем созыве был депутатом от фракции «Республика Ата-Журт». Кроме депутатства, председатель правления ЗАО «Группа компаний “АККА”». По данным минюста, «АККА» строит жилые и нежилые здания. Также, по данным минюста, Бактыбеков — соучредитель ОсОО «АККА-Кейтеринг», которое занимается оптовой торговлей яйцами и молочной продукцией.
Таалайбек Сурапбаев. На апрельских выборах, по данным ЦИК, он уже баллотировался в БГК от «Ата-Журт Кыргызстан» — только тогда он замыкал первую десятку кандидатов. В уходящем созыве БГК он находился от фракции «Кыргызстан».
Мээрим Нусубалиева. В списке, который партия подала в ЦИК, она значится «частной предпринимательницей», однако на практике ведет адвокатскую деятельность и входит в Государственный реестр адвокатов.
Таалайбек Жакыпов. В списке партии он был 28-м и указан как гендиректор компании «Магистрой КейДжи». В базе данных минюста он значится и основателем этой компании, а еще — основателем бизнеса по разведению птицы «Страус кей джи». Еще он соучредитель компании «Кж продукт», которая занимается геологоразведкой.
Но более всего он известен как участник крупного ДТП, произошедшего в 2012 году в центре Бишкека. На пересечении Киевской и Абдрахманова Жакыпов на своем Toyota Land Cruiser на большой скорости врезался в микроавтобус, затем зацепил еще три автомашины. Погибли три человека. Экспертиза показала: Жакыпов был пьян.
Тогда Жакыпов был помощником депутата Жогорку Кенеша от фракции «Ата-Журт» Жыргалбека Саматова на общественных началах. Он лишился должности и был приговорен к 11 годам заключения в колонии усиленного режима и выплате моральной и материальной компенсации сторонам погибших на общую сумму 3,86 млн сомов.
Эдик Досиев — депутат БГК уходящего созыва, замглавы фракции «Өнүгүү-Прогресс».
Айканыш Ашырова — безработная. Известно, что на выборы в апреле 2021 года она баллотировалась в БГК от партии «Республика» 16-й в списке. Выдвигаясь от этой партии, Ашырова тоже значилась безработной.
Куванычбек Конгантиев, депутат БГК двух созывов, лидер фракции «Кыргызстан». Он пришел в БГК еще в 2011 году от партии «Республика Ата-Журт», но в 2016 году мигрировал в партию «Кыргызстан». На апрельские выборы он шел вторым в списке НДПК. Конгантиев, по данным из открытых источников — родной сын экс-генпрокурора Камбаралы Конгантиева и племянник экс-главы МВД Молдомусы Конгантиева.
Максат Токтогулов. Его указали безработным, но, по данным минюста — он руководитель занимающегося «прочим денежным посредничеством» ОсОО «Инвест Финанс Ломбард» и его соучредитель. Токтогулов так же управляет и ОсОО «NTK-FEZ», занимающимся оптовой неспециализированной торговлей, которое соосновал. Еще он соучредитель в ОсОО «Барс Мани», которое тоже занимается денежным посредничеством.
Омуркан Ашанбаева. О ней известно, что она — ведущая специалистка ЗАГСа Свердловского района.
«Ишеним»
Партия-дебютантка, у которой в соучредителях есть близкие сторонники Садыра Жапарова, получила восемь кресел в горкенеше. Три из них займут экс-глава и два замглавы фракции «Өнүгүү-Прогресс» уходящего созыва. Еще три кандидата наконец попали в горкенеш со второй попытки — первая у них была с оскандалившейся партией НДПК.
Рысбай Аматов — депутат двух созывов горкенеша и бывший замглавы фракции «Өнүгүү-Прогресс» в уходящем созыве. Для него это уже третий срок депутатства в горкенеше.
Сайдахмат Исмаилов — тоже депутат двух созывов и бывший замглавы фракции «Өнүгүү-Прогресс» в уходящем созыве.
Рамина Идырова — В апреле 2021 года она уже пыталась пройти в БГК от партии НДПК под № 12. В «Ишеним» Идырова вошла в первую тройку кандидатов. И в апреле, и в июле партии, от которых она баллотировалась, представляли кандидатку безработной. Какое-то время была сотрудницей мэрии Бишкека.
Арнас Тиллебаев — безработный юноша 23 лет с высшим образованием. Мы ничего о нем не нашли.
Таалайбек Дайырбеков был указан в списке «Ишенима» как гендиректор ОсОО Культурно-Деловой центр «Дом Москвы». По данным минюста, он — глава Молодежного Общественного Совета Кыргызстана. Дайырбеков пытался пройти в горкенеш в апреле от партии НДПК, но тогда был 19-м по списку. В списке «Ишеним» на повторные июльские выборы он был уже восьмым. Еще он известен как бизнесмен — несколько лет Дайырбеков был официальным представителем Samsung Electronics в республике.
Мадина Чеченова — «Ишеним» указала ее как бухгалтера в компании «Азия Мунай Голд», которая занимает этот пост с 1 февраля 2021 года. В апреле она шла под № 36 в горкенеш от партии НДПК. Правда, почему-то в их списке она была указана как директор «Азия Мунай Голд», а не как бухгалтер.
Асылбек Акылбеков — экс-депутат БГК и глава фракции «Өнүгүү-Прогресс» в уходящем созыве. Почему-то партия умолчала об этом, указав его советником гендиректора АО «Нарынгидроэнергострой».
Последний депутат от «Ишенима» — Бекжан Усеналиев, 25-й в списке. Партия в ЦИК и для информации избирателей указала, что его род занятий — исполнительный директор ОсОО «Консорциум строй».Занимал он этот пост очень краткий срок — всего 13 дней: с 1 по 13 июня 2021 года.
По данным минюста, стройкомпания «Консорциум строй», которой поуправлял и бросил управлять Усеналиев, 16 июня 2021 года прошла перерегистрацию. Теперь ей управляет некий Сухраб Жармухамедов. Учредитель компании — юридическое лицо, ОсОО «Фемили-Групп».
Учредителем «Фемили-Групп» и его главой значится Жармухамедов, а его партнером- соучредителем —Темирлан Токобеков, сын депутата ЖК Алиярбека Абжалиева. Абжалиев — сват экс-президента Сооронбая Жээнбекова.
В уходящем созыве Токобеков сам был депутатом горкенеша от фракции «Республика Ата-Журт». Он известен благодаря аварии, в которую попал в Иссык-Кульской области — там погибли четыре человека.
«Ынтымак»
От этой партии в БГК прошли семь человек. Для пяти из них это будет уже не первый созыв в горкенеше — они уже были там от разных партий.
Это экс-рукаппарата уходящего состава БГК Максат Алымбеков. До того, как попасть в БГК, он был общественным советником депутата от «Республики Ата-Журт» Фархата Иминова. Кресло он потерял с уходом Иминова — последний «по личным причинам» сдал мандат. На его место в парламент пришел Марлен Маматалиев — тот самый, что возглавляет «Ынтымак».
Казыбек Эргешов. Для него этот созыв уже третий. Он был замглавы фракции «Республика — Ата-Журт» до июльских перевыборов.
Наргиза Жолдошбаева — бывшая депутатка БГК последнего созыва от «Өнүгүү — Прогресс» — правда, в списке партии она была указана как гендиректор ОсОО «Беш-сары». В этом ОсОО, по данным минюста, ее там нет, зато там указаны иные компании, где она соучредительница или глава. Она — дочь депутата Камчыбека Жолдошбаева. Того самого, который говорил, что ему стыдно за народных избранников, которые приезжают на работу на маршрутных такси и «идут пешком в Жогорку Кенеш».
Мийзамидин Калыков тоже просто вернется в привычное кресло. Он был депутатом БГК от фракции «Республика Ата-Журт» в уходящем созыве.
Как и Таалайбек Сариев. Он был до этого в двух созывах БГК от «Өнүгүү — Прогресс», включая последний созыв. По данным СМИ, Таалайбек Сариев брат вышеупомянутого Камчыбека Жолдошбаева.
Первый раз в БГК придет Гульназ Халилова. По данным, которые подала партия в списке для избирателей в ЦИК, она — гендиректор ОсОО «БиАСТ Кг». По данным минюста, такая компания существует, она производит металлические изденлия для разных нужд. Но по данным минюста, новая депутатка БГК в «БиАСТ Кг» не гендиректор, а соучредительница.
Еще один новый депутат горкенеша от этой партии Улан Сариев — тоже бизнесмен, имеющие отношение к сфере туризма. По данным минюста, Сариев возглавляет компанию «Кереге-Таш Тревел», которую сам и основал. Правда, в списках «Ынтымак» его почему-то указали безработным.
«Өнүгүү — Прогресс»
Правоцентристская партия неоконсерваторов Бакыта Торобаева получив желанные кресла, резко изменила список своих выдвиженцев. Из первой десятки списка уцелели только первые три кандидата — остальных внезапно перестала интересовать политическая карьера.
«Өнүгүү — Прогресс» в БГК будут представлять пять человек.
Манас уулу Абдыллабек — по данным партии, поданным в ЦИК, он безработный. По данным минюста, работа у него все же есть — он руководитель стройкомпании «Марко Строй». Еще он член сельхозкооператива «Мадыш», который разводит крупный рогатый скот.
За ним идет также безработный Жылдызбек Абдраимов, который возглавляет партию «Онугуу Кыргызстан», созданную в 2013 году.
Третьей в списке депутатов БГК идет Дамира Жолдошалиева. В партийном списке она значилась под № 15. Жолдошалиева — глава Единой нотариальной палаты, и юристка с более чем 15-летним стажем.
За ней идет безработный Олег Попиков. Он в списке партии баллотировался под № 17. Попиков — экс-аким Октябрьского района, и экс-вице-мэр Бишкека.
В 2020 году он баллотировался в парламент от «Мекеним Кыргызстан» во второй сотне кандидатов.
На апрельских выборах в БГК-2021 он хотел стать депутатом горкенеша от партии «Ынтымак», но его из списков исключили. Оказалось, что Попиков не вышел из состава членов партии СДПК, но пошел баллотироваться от другой партии.
По данным минюста, Попиков — председатель правления ОАО «Бишкекский машиностроительный завод». Компания занимается производством металлорежущих станков.
Пятый депутат БГК от этой партии — Жаныбек Асанбеков. По партийному списку он шел седьмым и был указан как директор ОсОО «Бишкек Концепт».
По данным минюста, Жаныбек Асанбеков — соучредитель и глава общественного объединения «Биздин Мекен», которое зарегистрировали в августе 2020 года. Кроме того, он глава политической партии «Биздин Мекен», которая прошла перерегистрацию в конце октября 2020 года.
Регистрационный номер этой партии, по данным ЦИК, еще в августе 2020 года , принадлежал политической партии «Кыргыз кылымы», главой которой был Батырбек Толобеков. Партия пошла на выборы апреля-2021 в местные кенеши в коалиции с «Улуу Журт» и «Ак Санат».
Однако в базе минюста руководителя ОсОО «Бишкек Концепт» Жаныбека Асанбекова не существует. По состоянию на 19 июля компанию возглавляет не Жаныбек Асанбекович Асанбеков, а некий Денизбек Асанбекович Солпуев.
Есть и еще одна странность. Асанбеков не существует как директор «Бишкек Концепт» и по данным сервиса «ОсОО.KG», который содержит информацию из нескольких государственных открытых баз данных.
Однако Асанбеков существует под двумя фамилиями как участник тендеров на портале госзакупок. Вторая его фамилия на сайте госзакупок — Солпуев. Как же на самом деле зовут пятого депутата от партии Торобаева и сколько у него может быть паспортов — неизвестно.
«Социал-демократы»
Социал- демократы не стали менять первую пятерку кандидатов после того, как прошли 7% барьер на повторных выборах. Эта партия — единственная, в числе депутатов которой нет бывших депутатов БГК. Для пяти депутатов от нее — это политический дебют.
Первым списке партии идет сын Алмазбека Атамбаева Кадырбек Атамбаев. Он также был в списке «Социал-демократов» на парламентских выборах 2020 года и шел в парламент под 50-м номером.
За ним — бизнесмен Таалай Темиркулов (мы не нашли его действующего бизнеса) и бизнес-леди Эльнура Дуйшекеева, указанная как глава Moda bella. В открытых источниках данные о ней найти не удалось, а первая публикация на её инстаграм-странице появилась 4 марта этого года.
Четвертый в списке — Султанбек Абдуллажанов, глава «Баасыз Строй», которая занимается строительством домов и нежилых зданий.
Пятым идет тоже бизнесмен, Илгиз Сарылдык уулу, гендиректор ОсОО «Тянь-Шань форель». В октябре 2020 года он шел в парламент от партии «Республика».