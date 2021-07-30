Назгуль Шакенова — мама похищенной и убитой Айзады обратилась к президенту Садыру Жапарову за помощью ускорить процесс по делу о похищении ее дочери.

По ее словам, за два месяца с начала разбирательства прошел всего один процесс в Первомайском районном суде Бишкека. Заседание неоднократно переносили по разным причинам.

«Я хотела бы обратится к [президенту] Садыру Жапарову. Он в начале говорил, что возьмет [дело Айзады] под свой контроль. Было бы хорошо, если бы он сдержал слово», — сказала мама погибшей Айзады.

Вместе с этим она обратилась и в ГКНБ, написав на милиционеров заявление. В нем Назгуль просит привлечь сотрудников милиции к ответственности.

«Я бы хотела обратиться еще к [главе ГКНБ] Камчыбеку Ташиеву. С тех пор как я и моя сестра Бактыгуль написали заявление прошло уже четыре месяца. За это время никакого продвижения не было, никто не позвонил. Вообще не заметно работают они или нет», — сказала она.

Убийство и похищение Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля 2021 года. Преступление зафиксировали уличными видеокамерами и был известен номер машины, а также количество похитителей. Также семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, и уже пытался похитить, чтобы вступить с ней в брак против воли девушки.

Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки, в той же машине было и тело похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой.

Позже Нурбек Токтакунов, адвокат матери убитой Айзады сообщил, что экспертизой также было подтверждено изнасилование девушки.

8 апреля сотни граждан, недовольных бездействием милиции вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки глав ГУВД Бишкека и МВД. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

Позже милиция задержала остальных подозреваемых в похищении Канатбековой, их водворили в СИЗО. Также прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения девушки. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, среди них — глава ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев. Еще 27 сотрудников были предупреждены о неполном служебном соответствии, другим пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Дело об убийстве Айзады Канатбековой было прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Еще одно связанное с гибелью Айзады дело о халатности сотрудников милиции, причинившей тяжкий вред, расследует ГКНБ.