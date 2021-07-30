Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 29 июля одобрили поправки в закон «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля».

Законопроектом предлагается запретить курение, том числе электронных сигарет, кальянов и смесей в общественных местах. Также кальяны будут запрещены в кафе и ресторанах.

За него проголосовали 78 депутатов. Однако перед голосованием депутат Нурбек Мурашев отметил, что закон не будет работать, поэтому не стоит принимать такие законопроекты.

Одна из инициаторок законопроекта депутатка Айнуру Алтыбаева отметила, что законопроект направлен на защиту здоровья граждан и детей.

«Мы в первой редакции ставили жесткие требования к хозяйствующим субъектам, к гражданам по соблюдение данного законопроекта. В связи с пандемией коронавируса несколько раз смягчили требования к хозсубъектам и учли пожелания представителей бизнеса. Мы убрали запрет реализации табачных изделий в небольших магазинах, вблизи школьных и медицинских учреждений, курение на остановках, на рекламу табака и табачных изделий. Все это убрали», — сказала она.

Депутатка тогда отметила, что основная концепция законопроекта — это запрет курения, том числе электронных сигарет, кальянов и смесей в общественных местах.

«В тоже время разрешаем курить в аэропортах, потому что там можно курить в местах, предназначенных для курения […] Мы получили заключение правительства, которое в целом поддерживает наш законопроект. Они также внесли предложения», — сообщила она.

По её словам, разработчики законопроекта опирались на заключения экспертов, которые утверждают, что курительные смеси и жидкости для курения так же вредны, как и сигареты, для тех, кто не курит.

Запретить курение в общественных местах депутаты предлагали ещё в 2019 году. Тогда один из инициаторов законопроекта депутат парламента Алмазбек Токторов сообщил «Клоопу», что документ находится на рассмотрении в комитете по здравоохранению.

Инициаторы законопроекта отмечали, что кыргызстанцы умирают или приобретают инвалидность из-за потребления табака и дыма в электронных устройствах для курения, а нынешние законы неэффективно борются с этим.

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