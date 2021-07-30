Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 29 июля приняли сразу в трёх чтениях законопроект «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках».

За законопроект проголосовало 88 парламентариев.

Инициатором законопроекта является депутат Улукбек Ормонов. По его словам, основной целью законопроекта является совершенствование порядка осуществления госзакупок.

«Законопроект направлен на обеспечение госзакупок требуемого качества с использованием наименьшего объема государственных средств», — сказал Ормонов.

Он отметил, что зачастую при осуществлении госзакупок выигравшей конкурсной заявкой определяются товары, работы и услуги с наименьшей ценой, которые не обеспечивают закупки требуемого качества.

По словам депутата Дастана Бекешева, этот законопроект также увеличивает минимальную пороговую сумму до 5 млн сомов и вводит понятие конфиденциальных закупок.

«В последнее время, активисты и борцы с коррупцией часто копаются на сайте госзакупок и кому-то это не нравится […] До 5 млн сомов в течение года госорганы и органы местного самоуправления смогут закупать товары и услуги методом прямого заключения договора», — сообщил он.