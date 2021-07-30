Первомайский райсуд уже на протяжении нескольких месяцев рассматривает дело о похищении Айзады Канатбековой.

Девушку похитили утром 5 апреля 2021 года. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал девушку.

Похищать девушку Тенизбаеву помогали пять человек — дважды судимые Кубаныч Токон уулу и Замирбек Раманкулов, единожды судимый Ажикабыл Рысбай уулу, привлекавшийся к уголовной ответственности Орозбек Нурумбетов и не судимый до этого ни разу Сыймык Молдосариев. Всем обвиняемым вменяется преступление по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору».

Первое заседание

Первое заседание по делу о похищении Айзады прошло 11 июня. Уголовное дело по убийству Канатбековой было закрыто в связи со смертью главного обвиняемого — Тенизбаева.

Заседание по делу о похищении Айзады Канатбековой 11 июня. Фото: Айдай Токоева/«Клооп»

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На заседании была озвучена версия следствия о том, как происходило похищение Канатбековой. Обвинение считает, что обвиняемые встретились ранним утром и за завтраком обсудили свои планы по похищению Канатбековой «для Тенизбаева».

Разделившись на две машины, они приехали к кафе «Фаиза» по улице Медерова, и поджидали Канатбекову на парковке. Когда девушка переходила дорогу, Тенизбаев вышел к ней навстречу и с помощью Нурумбетова и Молдосариева насильно посадил её в машину.

После этого обе машины направились вниз по Горького.

Не доезжая до жилмассива Ак-Орго, Нурумбетов пересел во вторую машину, оставив девушку наедине с Тенизбаевым.

«В момент похищения подозреваемые Рысбай уулу, Токон уулу и Раманкулов, которые слышали ранее об этом преступлении, сделали вид, что не видели ничего. Они ехали вслед машины Тенизбаева, не остановили преступление, и в конце концов скрылись с места происшествия», — заявила прокурорка.

Орозбек Нурумбетов полностью признал свою вину. Раманкулов вины не признал, а остальные подозреваемые признали ее частично.

На этом же заседании выступили обвиняемые. Нурумбетов заявил, что помог в похищении Айзады, потому что Тенизбаев сказал, что его девушка «хочет пожениться романтично». По его словам, он не предвидел ничего плохого и не знал, что за похищение для вступления в брак есть уголовное наказание.

*Близкие Айзады не раз говорили, что ее убийца преследовал ее и уже пытался похитить ранее. Айзада хотела покинуть страну, чтобы не сталкиваться с преследователем.

Другие обвиняемые заявили, что не знали, куда едут, ничего не видели, ничего не поняли. При этом, все утверждали, что девушка была не против похищения и говорила, что все в порядке.

Показания подсудимых отличались от сказанного на первом допросе. На что один из обвиняемых сказал, что тогда он все напутал, так как был в шоковом состоянии. Другой подсудимый заявил, что на него давили следователи.

Токтакунов заявил, что возможен сговор подозреваемых для облегчения наказания.

«Я думаю, происходит та классическая схема, что один берет все на себя и выгораживает всех остальных. По их показаниям выходит, что они совершенно случайно, в пять утра 5 апреля встречаются на Ошском базаре в столовой, потом все вместе садятся в машину и едут на Медерова, где произошло похищение», — заявил юрист.

Позже заседания несколько раз откладывали из-за того, что адвокаты обвиняемых не приходили на заседании по различным причинам.

Второе заседание

27 июля наконец состоялось второе заседание. Оно началось на полчаса позже, так как опоздала прокурорка, которая была на совещании.

На заседание не пришёл ни один свидетель, которого хотели допросить, поэтому в этот день судьи просмотрели видео с заправки перед похищением, а также следственный эксперимент, где воспроизводилось похищение.

Также адвокат подозреваемого Кубаныча Токон уулу подал ходатайство переквалифицировать статью его подзащитному с «Похищение группой лиц по предварительному сговору» на «Укрывательство преступления».

«Мой подзащитный сидел просто на пассажирском сиденьи в чёрном Fit с шашкой такси. Никаких действий по похищению человека он не совершал […] Этот вопрос суд оставил открытым до прения сторон», — сообщил в интервью «Клоопу» адвокат.

Третье заседание

Заседание 28 июля также началось с опозданием на 15 минут.

На заседании вновь продолжили смотреть видео — теперь суд рассмотрел видео, где похищают Айзаду Канатбекову. Также в суде было продемонстрировано несколько минут видео, где обвиняемые рассказывали о том, как похитили девушку. Его прервали, потому что все рассказы обвиняемых уже зафиксированы в протоколах.

Также на суде допросили подругу убитой Айзады — Жылдыз Мусаеву. Она рассказала, что встречалась с Канатбековой несколько раз весной этого года и убитая девушка упоминала о том, что ее преследует Тенизбаев.

Айзада Канатбекова

Мусаева сообщила суду, что в марте узнала со слов Айзады о слежке со стороны Тенизбаева — он узнал, где она живет и работает. Канатбекова рассказала своей подруге, что из-за этого ей пришлось сменить работу.

«Потом, мы у меня дома сидели, она случайно рассказала, что он ей угрожал. В её глазах был такой страх и она сказала: “А если он что-то с мамой сделает?”» — рассказала Мусаева.

По словам Мусаевой, Канатбекова отказалась тогда рассказать о происходившем своей маме, преподавателям из университета и не стала обращаться в милицию. Она также попросила подругу «никому об этом говорить».

«В конце марта мы снова встретились и тогда она про Турцию начала рассказывать. Сказала: “Девочки я решилась, я полечу”. До этого у неё не было таких планов. Последние месяца три она говорила: “Нет, я буду с мамой, [тут] работать. Что будет если она останется одна, буду ей помогать”. И вот в последний момент она по телефону сказала: “Скорее всего, я улечу в Турцию, [причины] потом расскажу”», — сказала она.

Уже на следующей встрече Айзада сказала своей подруге: «Я точно пойду в милицию, если он что-то ещё сделает».

«Я говорю ей: “Будешь ждать, пока он тебя убъёт”, она ответила: “Нет, всё. Я сказала одному байке на работе. Он меня уже не трогает и не приближается ко мне”», — рассказала Мусаева на суде.

Мусаева, отвечая на вопрос одного из обвиняемых, сообщила, что, по словам Канатбековой, у нее и Тенизбаева не было романтических отношений.

После показаний Мусаевой судьи объявили перерыв до 2 августа. В этот день должны допросить ещё одну свидетельницу и перейти к прениям сторон.

Обращение к президенту

Из-за того, что заседания постоянно переносятся и откладываются, мама убитой девушки Назгуль Шакенова обратилась к президенту Садыру Жапарову. Она хочет, чтобы процесс рассмотрения делу о похищении ее дочери ускорился.

«Я хотела бы обратиться к [президенту] Садыру Жапарову. Он в начале говорил, что возьмет [дело Айзады] под свой контроль. Было бы хорошо, если бы он сдержал слово», — сказала мама погибшей Айзады.

Вместе с этим она обратилась и в ГКНБ, написав на милиционеров заявление. В нем Назгуль просит привлечь сотрудников милиции к ответственности.

«Я бы хотела обратиться еще к [главе ГКНБ] Камчыбеку Ташиеву. С тех пор как я и моя сестра Бактыгуль написали заявление прошло уже четыре месяца. За это время никакого продвижения не было, никто не позвонил. Вообще не заметно работают они или нет», — сказала она.

Убийство и похищение Айзады Канатбековой

Айзаду Канатбекову похитили утром 5 апреля 2021 года. Преступление зафиксировали уличные видеокамеры — был известен номер машины и количество похитителей. Также семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, и уже пытался похитить ее, чтобы вступить с ней в брак против воли девушки.

Спустя два дня, 7 апреля, пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где и было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя.

Позже Нурбек Токтакунов, адвокат матери убитой Айзады сообщил, что экспертизой также было подтверждено изнасилование девушки.

8 апреля сотни граждан, недовольных бездействием милиции вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека и министра внутренних дел. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

Позже милиция задержала пятерых подозреваемых в похищении Канатбековой, их водворили в СИЗО. Также прокуратура сообщила о расследовании действий милиции по факту похищения девушки. Дело по статье «Халатность» было зарегистрировано в отношении сотрудников Первомайского УВД.

МВД провело служебное расследование, после которого 12 милиционеров были освобождены от должностей, среди них — глава ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев. Еще 27 сотрудников были предупреждены о неполном служебном соответствии, другим пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой. Уголовное дело о халатности сотрудников милиции расследует ГКНБ.

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