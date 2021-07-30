То, что вода – это ценный ресурс, который нужно экономить, кыргызстанцы ощущают уже сейчас. Фермерам в 2021 году сильно не хватает поливной воды, что угрожает их урожаю. В некоторых городах из-за нерационального использования воды она периодически исчезает из кранов. А к приграничным конфликтам, связанным с водой, жители Кыргызстана привыкли уже давно.
В ближайшие десятилетия эти и другие проблемы, связанные с водой, скорее всего, будут только усугубляться – из-за повышения температуры и таяния ледников.