<section><h2>Почему нужно беречь воду?</h2><p></p><p dir="ltr">Пройдите наш тест и узнайте чуть больше об экономии воды.</p></section><section><h2><h4 style="text-align:left;">Вода занимает аж 70% поверхности Земли. Зачем же ее тогда экономить? Дело в том, что процент пресной воды среди ее общего количества очень мал. Каков он?</h4></h2></section><section><h3><h4 dir="ltr" role="presentation" style="text-align:left;">Уличные туалеты с выгребной ямой, распространенные в Кыргызстане, загрязняют грунтовые воды. Какая доля жителей кыргызских городов вообще не имеет доступа к канализации?</h4></h3></section><section><h3><h4 dir="ltr" role="presentation" style="text-align:left;">Несколько сотен сел Кыргызстана живет без водопровода – их жители используют воду из рек и колодцев (то есть, те самые грунтовые воды). Употребление загрязненной воды может стать причиной диареи, холеры, дизентерии, брюшного тифа и полиомиелита. Как вы думаете, сколько людей ежегодно умирает из-за диареи, вызванной грязной водой?</h4></h3></section><section><h3><h4 style="text-align:left;">Кроме воды, которую люди тратят напрямую (например, чтобы пить или мыть посуду) есть так называемая «виртуальная» вода. Это та вода, которая была потрачена на производство продуктов, которые мы потребляем. </h4><h4 dir="ltr" style="text-align:left;">Утром вы выпили чашку кофе. Как вы думаете, сколько воды было на нее потрачено?</h4></h3></section><section><h3><h4 dir="ltr" role="presentation" style="text-align:left;">Сколько же «виртуальной» воды человечеству стоит килограмм говядины?</h4></h3></section><section><h3><h4 style="text-align:left;">Каждый раз, нажимая на кнопку смыва на бачке унитаза, мы тратим около 15 литров воды. Для экономии уже давно существуют унитазы с двумя режимами смыва. Но если вы не хотите тратиться на новую сантехнику, можно без труда экономить воду в бачке с помощью очень простого предмета. Какого?</h4></h3></section><section><h3><h4 dir="ltr" role="presentation" style="text-align:left;">Если у вас есть сад или огород, то сильно сэкономить воду можно, используя капельное орошение. Но, если вы к этому не готовы, то можно хотя бы правильно выбирать время полива. В какое время суток поливать наиболее экономно?</h4></h3></section><section><h2></h2><p></p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Не расстраивайтесь, ведь наша задача – не набрать много баллов, а узнать что-то новое и научиться ценить то, что люди привыкли воспринимать, как данность – чистую воду.</p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Для этого вы можете также воспользоваться <a href="https://kloop.kg/blog/2021/07/14/skolko-vody-vy-tratite-pokazyvaem-naglyadno/">нашим калькулятором</a>, который наглядно покажет, сколько воды вы тратите. А еще прочтите <a href="https://kloop.kg/blog/2021/07/24/v-strane-s-kristalno-chistoj-vodoj-pochemu-zhiteli-karakola-vynuzhdeny-pit-seruyu-zhizhu/">репортаж</a> о том, как люди в Караколе живут без чистой воды.</p><h4 dir="ltr"><a href="https://kloop.kg/blog/2021/07/13/korov-iskali-desyat-dnej-kak-zhiteli-dvuh-narynskih-rajonov-ne-mogut-podelit-odno-pastbishhe/"></a></h4></section><section><h3></h3><p></p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Неплохой результат! Попробуйте еще <a href="https://kloop.kg/blog/2021/07/14/skolko-vody-vy-tratite-pokazyvaem-naglyadno/">наш калькулятор</a>, который наглядно покажет, сколько воды вы тратите. А еще прочтите <a href="https://kloop.kg/blog/2021/07/24/v-strane-s-kristalno-chistoj-vodoj-pochemu-zhiteli-karakola-vynuzhdeny-pit-seruyu-zhizhu/">репортаж</a> о том, как люди в Караколе живут без чистой воды.</p><h4><a href="https://kloop.kg/blog/2021/07/13/korov-iskali-desyat-dnej-kak-zhiteli-dvuh-narynskih-rajonov-ne-mogut-podelit-odno-pastbishhe/"></a></h4></section><section><h3></h3><p></p><p dir="ltr" style="text-align:left;">Да вы просто эксперт по воде! Тогда вам наверняка понравится <a href="https://kloop.kg/blog/2021/07/14/skolko-vody-vy-tratite-pokazyvaem-naglyadno/">наш калькулятор</a>, который наглядно покажет, сколько воды вы тратите. А еще прочтите <a href="https://kloop.kg/blog/2021/07/24/v-strane-s-kristalno-chistoj-vodoj-pochemu-zhiteli-karakola-vynuzhdeny-pit-seruyu-zhizhu/">репортаж</a> о том, как люди в Караколе живут без чистой воды.</p><h4 dir="ltr"><a href="https://kloop.kg/blog/2021/07/13/korov-iskali-desyat-dnej-kak-zhiteli-dvuh-narynskih-rajonov-ne-mogut-podelit-odno-pastbishhe/"></a></h4></section>

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